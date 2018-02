The National 10.7. dolaze na zagrebačku Šalatu

Nakon kultnih The Sonicsa, koji 13.2. nastupaju u Vintage Industrial Baru, te Yo La Tenga, koji će nas svojom glazbenom magijom očarati 11.5. u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo, došlo je vrijeme i za objavu trećeg imena koje će zagrebačku publiku zagrijati za peto izdanje primoštenskog festivala SuperUho.

U pitanju su Zagrebu dobro znani i iznimno dragi The National, petorka koja je ljubav spram ovog grada i njegove publike razvila sada već davne 2004. kao još mali i gotovo potpuno nepoznati bend. Svaki korak koji su od onda napravili bio je korak u pravom smjeru, postajali su sve veći i sve popularniji ne žrtvujući pri tom nimalo vlastiti umjetnički i ljudski integritet.

Kad je u rujnu prošle godine svjetlo dana ugledao njihov sedmi po redu album "Sleep Well Beast" očekivano je zasjeo na sam vrh top lista diljem svijeta, a kad se tome pridoda činjenica da je uvodni singl "The System Only Dreams in Total Darkness" postao njihova prva pjesma koja je zasjela na vrh neke od Billboardovih ljestvica singlova, postalo je jasno da su The National spremni za taj završni korak prema samom vrhu današnje glazbene produkcije.

Ne čudi stoga da su uvršteni među glavna imena nekih od najvažnijih svjetskih glazbenih festivala, poput nadolazeće Primavere, a ne čudi ni činjenica da su prije 8 dana napokon osvojili svoj prvi Grammy, i to za "Najbolji album alternativne glazbe". Premda sam bend očito nije pretjerano impresioniran ovom nagradom, pa su je shodno tome tek usputno spomenuli na svojim društvenim mrežama, ona ipak predstavlja još jednu potvrdu kao su danas The National nezaobilazna svjetska glazbena veličina.

The National 10.7. dolaze na Šalatu odsvirati svoj peti zagrebački, a sveukupno deveti koncert u Hrvatskoj. Teško da se može zamisliti bolje zagrijavanje za nadolazeće SuperUho.

Podsjećamo da će se 5. izdanje festivala SuperUho održati od 6. do 8. kolovoza u Primoštenu, u istom onom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica, prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini jedne od najljepših plaža na Jadranu. U navedenom je prostoru smješten i idiličan kamp u potpunosti natkriven gustom borovom šumom, u kojem zvučnu kulisu uz nezaobilazne cvrčke stvara i ugodan šum mora.

Dugogodišnja plodonosna suradnja s telekomunikacijskom tvrtkom ISKON - generalnim sponzorom svih dosadašnjih izdanja SuperUho Festivala - nastavlja se i njegovim novim izdanjem, ali i svim popratnim događanjima pod etiketom SuperUha, na kojima nas Iskonovci redovito iznenađuju i daruju. Osim Iskona veliku potporu SuperUhu nastavljaju pružati i glavni pokrovitelji Općina Primošten te Turistička zajednica Općine Primošten.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 220 kuna u prodaju kreću u četvrtak, 8.2., u 9:00 sati u Dirty Old Shopu (Tratinska 18) i Rockmarku (Berislavićeva 13) i po toj cijeni mogu se kupiti zaključno sa subotom, 10.2., ili do isteka zaliha budući da je broj takvih ulaznica ograničen. Nakon tog datuma cijena će im biti 250 kuna.

Posebna pogodnost očekuje vlasnike ulaznica za sam festival SuperUho, te one koji to tek planiraju postati. Takvima je dostupan jako ograničen broj ulaznica po cijeni od 190 kuna i ako ih planiraju fizički kupiti onda svoju festivalsku ulaznicu trebaju ponijeti na jedno od dva zagrebačka prodajna mjesta. Svi oni koji ulaznicu planiraju kupiti putem interneta, a žele ostvariti popust koji im omogućuje festivalska ulaznica za SuperUho, trebaju se do 8.2. javiti na jednu od sljedećih adresa: shop@dirtyoldempire.com ili rockmark@rockmark.hr.