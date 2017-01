The Yes Men: Pobuna! - urnebesno zabavna strana aktivizma

Novu dokumentarnu godinu Restart label započinje zagrebačkom kino-premijerom filma The Yes Men: Pobuna! (The Yes men are Revolting) Laure Nix, film o gerilskim akcijama jedne od najzanimljivijih i najkontroverznijih aktivističkih kolektiva na svijetu.

Prva zagrebačka projekcija filma dogodit će se u srijedu, 18. siječnja u 19 sati u dvorani Zelene akcije (Frankopanska 1), nakon čega slijedi panel diskusija "Metode aktivizma - primjeri uspješnih javnih akcija u Hrvatskoj" koju organiziramo u suradnji s Pravom na Grad i Zelenom akcijom. Ulaz je besplatan. Film nastavlja igrati od četvrtka u Dokukinu KIC i drugim hrvatskim gradovima.



Aktivisti skupine The Yes Men Mike Bonanno i Andy Bichlbaum posvetili su život osvještavanju letargične javnosti o toksičnim djelovanjima velikih korporacija poput Shella i Gazproma, i to humorističnim gerilskim pothvatima, nevinim prijevarama te sumanutim javnim istupima. U svom trećem filmu The Yes Men: Pobuna! (prva dva su The Yes Men i The Yes Men popravljaju svijet / The Yes Men fix the World) posvetili su se aktualnom fenomenu globalnog zatopljenja, kombinirajući vlastite akcije kojima ismijavaju establišment s jednostavnim, simpatičnim animiranim klipovima koji će svakom laiku objasniti pozadinu ekoloških problema danas.

The Yes Men organiziraju skaredne javne performanse, upadaju na sastanke moćnih korporacija, održavaju lažne press konferencije glumeći glasnogovornike velikih organizacija, lažno se predstavljaju i pri tom se višestruko konfrontiraju sa zakonom te privlače nevjerojatno veliku medijsku pažnju. Već godinama ukazuju na prijeteću opasnost megalomanskih projekata naftnih kompanija koje „osim energenata crpe moć i novac, ugrožavajući prirodu i naše zdravlje". Njihove sarkastične predstave u jeftinim odijelima i s perikama "bockaju u moćne košnice", ali često prestaju biti zabavne kad zabavu prekinu osiguranje i policija. Iza kulisa aktivizma, film krije i osobnu priču protagonista. Kako se društveno djelovanje odražava na njihove obitelji, ljubavne veze, ali i obrnuto, kako utječu na vrlo jaku, gotovo bratsku povezanost Mikea i Andyja, dvojca nepokolebljivog u svojoj želji da promijene svijet.

Nakon filma ostanite na panel raspravi "Metode aktivizma - primjeri uspješnih javnih akcija u Hrvatskoj" u kojoj će predstavnici Prava na grad i Zelene akcije govoriti o lokalnim iskustvima organizacije aktivističkih performansa i predstaviti svoje originalne modele pridobivanja pažnje javnosti za prostorne i društvene probleme. Kako djelovati u kontekstu zatvorenosti mainstream medija te koliko rada stoji iza ovakvih akcija, neka su od pitanja na koja će pokušati dati odgovor. Ulaz na film i raspravu je besplatan!

OSTALE PROJEKCIJE FILMA THE YES MEN: POBUNA! U DOKUKINU KIC (Preradovićeva 5)

četvrtak ,19.1., 21:30

petak ,20.1., 19:00

subota, 21.1., 21:00

nedjelja, 22.1., 19:00