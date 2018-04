This Town Needs Guns i From Another Mother u subotu u Močvari

Poznati britanski math/indie rockeri TTNG dobili su pojačanje za nastup na Good Vibrationsu u subotu u Močvari, a to je nezgodni zagrebački trio From Another Mother.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 50 kuna možete kupiti u Dirty Old Shopu ili preko sustava Entrio.hr., dok će na dan koštati 65 kuna.



TTNG je osnovan 2004. u Oxfordu pod imenom This Town Needs Guns. Vrlo jednostavno opisuju svoj ukupni glazbeni proces: „Pišemo i snimamo pjesme. Onda ih objavimo. Zatim sviramo te pjesme ljudima Prvo su nastupali kao četvorka, a sad su trio kojeg čine Henry Tremain (bas/vokal), braća Tim (gitara) i Chris Collis (bubnjevi). Do sada su izdali tri albuma: „Animals" (2008.), 13.0.0.0. (2013.) kada mijenjaju ime u TTNG i Disappointment Island (2016.) te dva EP-a: Split CD with Cats and Cats and Cats ( 2007.) i This Town Needs Guns (2008.). Bend za svoje uzore navodi bendove kao što su Owls, American Football i Make Believe. Ovo će im biti prvi koncert u Zagrebu pa bi bilo dobro da dođeš i pružiš im toplu dobrodošlicu.

FROM ANOTHER MOTHER je trio iz Zagreba nastao krajem 2012. Do sada su izdali EP "Bartebra" i album "Epileptir". Osvojili su "Čuješ" festival u Zagrebu i festival "Omladina" u Subotici. Odsvirali su turneje po Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji. Nastupi im obiluju enormnom količinom energije, koja se čini kao apsolutni kaos (kontrolirani), a na koju publika u pravilu jako pozitivno reagira. Debitantski album "Epileptir" uvršten je na popise najboljih domaćih albuma 2017. (Muzika.hr & Beehype), najboljih debitantskih albuma (Muzika.hr) i domaćih izvođača koji su obilježili godinu (Terapija.net). Trenutno snimaju novi album..