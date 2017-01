Tigar - godišnji kineski horoskop za 2017. godinu Pijetla

Godina Pijetla natjerat će Tigra da iz sebe izvuče sve ono najbolje što ima u sebi - znanje, iskustvo i vještine kojima će rješavati probleme. Iako im promjene nisu strane, ove bi ih godine trebalo izbjegavati kako bi se stvari prvo složile na mjesto, a tek sljedeće godine može se krenuti u neke nove stvari.

POSAO

Godina je dobro aspektirana za zaradu, no samo i jedino na poznat načine - novim stvarima treba vremena da sjednu, tako da eksperimente treba zaboraviti i osloniti se na ono što radite najbolje. Uz to, nagomilat će se jedino ako se uspijete suzdržati od naglog trošenja ili investiranja, pa budite oprezni sa svakom kunom koja se nađe na vašem računu. Povremena druženja s kolegama otvorit će vam neka vrata koja su do sada bila zatvorena, pa je riječ godine - druženje.

LJUBAV

Tigrovi u dugotrajnim vezama ili braku trebali bi početi razmišljati o podmlatku jer je ova godina kao stvorena za novo malo biće u vašem domu. Bez obzira na povremene nesuglasice s partnerom, veza će vam biti čvrsta i ništa je neće moći razoriti, stoga, odlučite li se za djecu, bit će to najbolja moguća odluka. No, oni koji i dalje traže pravu ljubav godinu će zapamtiti samo po nizu kratkih flertova i vezica za jednu noć.

ZDRAVLJE

Posao će imati presudan utjecaj na vaše zdravlje ove godine, pa bi bilo sjajno kad biste uspješno pronašli neki ispušni ventil za nagomilani stres koji bi vam inače mogao zadavati poprilične muke.

