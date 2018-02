Tjedan pun Polanskog u Kinoteci

Nakon reprize Macbetha u utorak, ciklus Romana Polanskog nastavlja se njegovim filmskim uspješnicama: Venera u krznu, Bračne svađe i Tesa. Ipak, ovaj filmski tjedan u Kinoteci obilježit će film u kojemu Polanski zamijenjuje ulogu redatelja s onom glavnog protagonist: Roman Polanski: filmski memoar.

Srijeda, 7. veljače, donosi Veneru u krznu iz 2013. godine, šarmantnu dramu prepunu inteligentnih i zabavnih fetišističkih konotacija, nastalu na temelju istoimenog brodvejskog hit-teksta američkog dramatičara Davida Ivesa. Glumica Vanda (Seigner) kasni u kazalište na audiciju na koju nije ni prijavljena. Svi su već otišli osim redatelja Thomasa Novacheka (Amalric) te će Vanda učiniti sve kako bi ga uvjerila da je upravo ona savršena za ulogu u predstavi.

Slijedi komedija Bračne svađe (2011.) s Jodie Foster, Kate Winslet, Christophom Waltzom i Johnom C. Reillyjem. Riječ je o adaptaciji nagrađivane drame Bog masakra Francuskinje Yasmine Reza. Radnja filma vrti se oko dva bračna para čiji se sinovi potuku u školi te se roditelji odluče sastati, porazgovarati i intervenirati. No, umjesto da taj mali incident riješe civilizirano, dogodi se upravo suprotno - spletom okolnosti, između roditelja dođe do još jednog incidenta, ali malo većih razmjera. Bračne svađe gledamo u četvrtak, 8. veljače.

Dokumentarni film Roman Polanski: filmski memoar u režiji Laurenta Bouzereaua prikazuje se u petak, 9. veljače. Film govori o turbulentnom životu i karijeri hvaljenog francusko-poljskog redatelja, a osmišljen je i prikazan kao dugi razgovor s Andrewom Braunsbergom, bivšim poslovnim partnerom, producentom i prijateljem.

Subotnji izlazak u kino (10. veljače) ovog tjedna rezerviran je za romantičnu dramu Tesa (1979.), adaptaciju romana Thomasa Hardyja s Nastassjom Kinski u naslovnoj ulozi. Radnja filma smještena je u 19. stoljeće u englesku provinciju. Obitelj običnih farmera odjednom otkriva da je u krvnom srodstvu s plemićkom obitelji D'Urbervilles. Otac šalje kćer Tesu u posjet bogatim rođacima da ih upozna i da se, po prilici, okoristi novonastalom situacijom. Alec D'Urbervilles želi zavesti Tesu, a sve završava tragično.

Opus Polanski traje do sredine sljedećeg tjedna, a do kraja ciklusa, uz spomenute naslove, ponovno će biti prikazani Venera u krznu - na rasporedu u utorak, 13. veljače i Bračne svađe - na rasporedu u srijedu, 14. veljače. Nakon toga slijedi opus Hedy Lamarr.

Program subotnjih matineja i ovog vikenda u Kinoteku dovodi omiljenog lika kultne engleske serije slikovnica, Medvjedića Paddingtona u drugom nastavku ove animirane filmske poslastice.

Svi filmovi iz redovnog programa prikazuju se od 20 sati, osim matineja koje su na rasporedu u 11 sati. Cijena ulaznice za filmske projekcije iznosi 15 kuna, a ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina sat vremena prije projekcije ili online na www.ulaznice.hr.