Tjedni izbor iz programa Discovery Channela od 7.do 13. 5.

PONEDJELJAK, 7.5.2018.

19.00 Trgovci automobilima (Sezona 13): Najbolje od... (Epizoda 18)

(Wheeler Dealers: Best Of #2)

Mike i Edd gledaju automobile u garaži i prisjećaju se nekih projekata te nam ukazuju na to kako su se ti projekti odvijali, uz snimke koje do sada nismo vidjeli.

UTORAK, 8.5.2018.

21.00 Otok s Bearom Gryllsom (Sezona 4, Epizoda 6)

(The Island with Bear Grylls: Episode 6)

Bear se vraća da bi se susreo sa sudionicima koji su uspjeli doći do kraja. Što se pokazalo najvrjednijim za opstanak: mudrost starosti ili energija mladosti?

SRIJEDA, 9.5.2018.

22.00 Odmetnici s ulice (Sezona 1): Protiv 'Brzih i glasnih': Megautrka - Treći dio (Epizoda 4) (Street Outlaws (Motor Mega Week 2018 Builds and Race): Vs. Fast N' Loud: Build To Mega Race Gear 3)

Big Chief i Richard Rawlings pripremaju se za ulične "drag" utrke u Fontani u Kaliforniji, dok Farmtruck, AZN i ostali dečki traže automobile koje će renovirati i onda razmijeniti.

ČETVRTAK, 10.5.2018.

21.00 Nemogući inženjerski pothvati (Sezona 1): Nosač aviona (Epizoda 1)

(Impossible Engineering: Aircraft Carrier)

Nosač aviona HMS Queen Elizabeth brod je s proporcijama koje obaraju rekorde kao i vrhunac pomorskog i zračnog inženjeringa. Saznajte kako je ovo plovilo projektirano i izrađeno.

PETAK, 11.5.2018.

21.00 Buntovnici s ledenog jezera (Sezona 1): -40 i nestali (Epizoda 4)

(Ice Lake Rebels: 40 Below & Missing)

Budući da žive tako daleko na sjeveru, buntovnicima prijeti velika opasnost od hladnoće. Stephen i Bryan love ribu zbog čega kreću na pustolovinu koja bi ih mogla stajati života.

SUBOTA, 12.5.2018.

22.00 Arktičke vode (Sezona 1, Epizoda 2)

(Arctic Waters: Episode 2)

Patrick želi dokazati Svennu da je dorastao izazovu. A novi ribar Tito radi s Matsom i želi naučiti kako će održavati ravnotežu na brodu kad je more nemirno.

NEDJELJA, 13.5.2018.

20.00 Nevidljivi ubojice (Sezona 1, Epizoda 1)

(Invisible Killers: Smallpox)

Gripa, boginje i ebola svake godine ubiju milijune ljudi. Kako su virusi oblikovali naše zdravlje i povijest te kakav utjecaj imaju na naše globalno društvo?