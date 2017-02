Tjelovježba štiti djecu od depresije

Depresija ne pogađa samo odrasle osobe već i djecu, i to nažalost sve češće, a jedan od glavnih saveznika u borbi je, baš kao i kod odraslih - tjelovježba.

I ranije su studije pokazale pozitivan učinak tjelesne aktivnosti na prevenciju depresije kod adolescenata i odraslih osoba, no dosad nitko nije proučavao uzročno-posljedičnu vezu depresije i tjelesne aktivnosti kod djece.

Znanstvenici s NTNU-a prvi su put pokazali da se umjerena do intenzivna tjelesna aktivnost kod djece u dobi od šest do osam godina može povezati s manjim rizikom od razvoja simptoma depresije.

Pod pojmom umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti znanstvenici podrazumijevaju da je dijete zadihano i da se tijekom vježbe oznojilo.

Norvežani su u istraživanju pratili više od 800 djece u dobi od šest godina, potom su obradili i anlizirali dobivene podatke te su djecu nastavili pratiti do osme, a zatim i do desete godine života.

U studiji su koristili akcelerometar kojim su mjerili odrađenu tjelesnu aktivnost, a u istraživanje su bili uključeni i roditelji koji su odgovarali na upitnike o mentalnom zdravlju svoje djece.

Ustanovili su da su tjelesno aktivna djeca u dobi od šest do osam godina dvije godine kasnije pokazivala puno manje znakova depresije. "Riječ je o važnom otkriću koje upućuje na to da se tjelesna aktivnost može iskoristiti u prevenciji i liječenju depresije još u djetinjstvu", objasnila je profesorica Silje Steinsbekk s odjela psihologije NTNU-a.

Rezultati studije, objavljeni u broju časopisa Pediatrics od veljače, provjerit će se u proširenom istraživanju u kojemu će se pojačati razina tjelesne aktivnosti djece.

Sjedilački način života kod djece ne mora nužno utjecati na rizik od razvoja simptoma depresije, zaključili su norveški znanstvenici, dodajući da depresija, ako se dijagnosticira, ni na koji način ne smije utjecati na tjelesnu aktivnost djeteta.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje djeci i adolescentima u dobi od pet do sedamnaest godina dnevno bavljenje umjerenom do intenzivnom tjelesnom aktivnošću u trajanju od najmanje sat vremena.