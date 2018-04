Tko je uzeo IdejaX i Young Lions nagrade

Najoriginalniji!

Kad se na jednom mjestu okupe visoko kvalificirani kreativci iz najboljih domaćih agencija onda je jasno da je pred takvim žirijem strahovito težak zadatak - pronaći radove koji su se istaknuli svojim kreativnim idejama i na neki način još malo pomaknuli kreativne granice u domaćoj industriji oglašavanja.

Dobitnici IdejaX nagrade za 2018. godinu su:

Zlato

"Mame i tate su zakon" agencije BBDO Zagreb i oglašivača Zagrebačka pivovara u kategoriji Piće

"Iskon casting" agencije Señor i oglašivača Iskon Internet u kategoriji Telekomunikacije

"Dear Mr. President" agencije Imago Ogilvy za oglašivača Jamnica u kategoriji Društvene akcije

Srebro

"Vjerujemo u Dobro" agencija Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Žito u kategoriji Hrana

"U kulturu se isplati ulagati" agencija Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Heineken Hrvatska u kategoriji Piće

"#pokazimozube" agencije Ideo i oglašivača Neva u kategoriji Moda, zdravlje, ljepota

"Nedjeljni ručak" agencije I TO NIJE SVE! i oglašivača VEKA-ING u kategoriji Trgovina i kućanstvo

"Aplauz za komarce" agencija Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Teatar EXIT u kategoriji Turizam kultura i slobodno vrijeme

"BOOKtiga 2017 - međunarodni festival pročitanih knjiga" agencije Studio Sonda i oglašivača Gradska knjižnica Poreč u kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme

"#nemadanema" agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Vipnet u kategoriji Telekomunikacije

"Iskonovci su navikli na SMART" agencije Señor i oglašivača Iskon Internet u kategoriji Telekomunikacije

"Jogging s porilukom" agencije Utorak i oglašivača Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge

"Samo hrabro" agencije BBDO Zagreb i oglašivača Zagrebačka pivovara u kategoriji Društvene akcije

"Mix it up" agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača IGEPA u kategoriji Korporativne komunikacije

"Iskon casting" agencije Señor u kategoriji Najbolja cjelovita kampanja

Bronca

"Sir, a vino" agencije Švicarska i oglašivača Dukat mliječna industrija u kategoriji Hrana

"Poduzetan narod" agencije BBDO Zagreb i oglašivača Zagrebačka pivovara u kategoriji Piće

"Mrlja" agencije McCann Zagreb i oglašivača Gorenje u kategoriji Trgovina i kućanstvo

"Nikad ne znaš što život nosi" agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Croatia osiguranje u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge

"Smrtphone" agencije Señor oglašivača Outdoor Akzent u kategoriji Društvene akcije

"Kratke priče za dugo pamćenje" agencije Švicarska i oglašivača Njuškalo u kategoriji Korporativne komunikacije

"U kulturu se isplati ulagati" agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača HEINEKEN Hrvatska u kategoriji Najbolja cjelovita kampanja

"#nemadanema" agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Vipnet u kategoriji Najbolja cjelovita kampanja

Agencija godine

Bruketa&Žinić&Grey

Oglašivač godine

Iskon Internet

Najbolji copywriting

"BOOKtiga 2017 - međunarodni festival pročitanih knjiga", agencije Studio Sonda i oglašivača Gradska knjižnica Poreč

Najbolji dizajn

"Mix it up", agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača IGEPA

Najbolji art direction

"#nemadanema", agencije Bruketa&Žinić&Grey i oglašivača Vipnet

Najbolja izvedbena vještina, produkcija ili upotreba tehnologije u nekom oglasnom sredstvu

"Doživi više", agencije BBDO Zagreb i oglašivačaT- Hrvatski telekom

Najperspektivniji!

Jednoga dana će netko od njih u rukama čvrsto stiskati statuu najpoželjnijeg lavića u industriji oglašavanja - onog iz Cannesa. No, da bi došli do tamo trebaju ići stepenicu po stepenicu. A prva ozbiljna stepenica u njihovom kreativnom odrastanju je Young Lions. Kao i svake godine konkurencija je bila strašna pa žiriju nije bilo nimalo lako.

Grand Prix Young Lions natjecanja za 2018. godinu osvojili su

Matko Buntić i Fran Mubrin iz agencije 404 za rad Wild Awake

Pobjednici u kategoriji PRINT

vana Drezga i Stella Bogovac iz agencije I TO NIJE SVE! za rad "Getting back to nature"

Pobjednici u kategoriji DESIGN

Ana Sakač i Jelena Rebrnjak iz agencije Degordian za rad "The Elements Of European Safari"

Pobjednici u kategoriji DIGITAL

Fran Mubrin i Matko Buntić iz agencije 404 za rad "Wild Awake"

Pobjednici u kategoriji PR

Marina Gugić i Danijela Kobeščak iz agencije Komunikacijski laboratorij za rad "Proud of the wild"

Pobjednici u kategoriji MEDIA

Barbara Vugec i Marko Matejčić iz agencije MediaCom Central Europe Zagreb za rad "Unblocking The Wild Europe"