Tko najviše visi pred televizorom?

Televizija je bila izum koji je promijenio svijet, definitivno, i to na načine na koje današnje generacije ne mogu niti zamisliti, no kako sada imamo ovisnike o pametnim telefonima ili računalima, tako imamo i one o - televiziji.

Najveći ovisnici o TV programu su, očekivano, Amerikanci i Kanađani, koji pred svojim ekranima dnevno prosječno provedu četiri sata i tri minute, objavila je kompanija koja je podatke prikupila iz 95 zemalja svijeta.

Europljani su, prema podacima iz 2017. na drugom mjestu s tri sata i 49 minuta dnevno, ispred Rusije i Brazila.

"Ljudi još uvijek, uprkos brojnim internet sadržajima, pred TV ekranima provode puno vremena", kaže predsjednik globalnog TV i digitalnog tržišta MIPTV iz Cannesa Frederick Volpe.

"Primjetili smo lagani pad gledanosti TV programa u Sjevernoj Americi i u Aziji, ali u Južnoj Americi i Europi sjedenje pred TV ekranima na povijesno je visokom nivou", kazao je Volpe.

Dodao je da stanovnici azijskih zemalja pred televizorima provode manje vremena u odnosu na ostala velika TV tržišta - dva sata i 25 minuta. U Kini je taj broj dva sata i 12 minuta.