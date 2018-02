Tko odlučuje o najboljim filmovima 14. ZagrebDoxa?

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox svoju priču svake godine zaokružuje dodjelom nagrada. 14. ZagrebDox uključit će u osam festivalskih dana 125 dokumentaraca, a o najboljim filmovima odlučivat će niz žirija. Filmovi iz međunarodnog i regionalnog natjecateljskog programa u utrci su za Velike pečate, Nagrada Movies That Matter dodjeljuje se filmu koji na najbolji način promiče ljudska prava, a nagradu Mojoj generaciji dodjeljuje direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski renomiranim dokumentaristima. Mali pečat dodjeljuje se autorima do 35 godina, dok će Nagrada Teen Dox pripasti najboljem filmu iz istoimenog programa. Važan je novitet da će se ove godine prvi put dodijeliti Nagrada FIPRESCI koju dodjeljuje žiri sačinjen od članova Međunarodne federacije filmskih kritičara, što govori o prepoznatljivosti i relevantnosti koju je ZagrebDox postigao na međunarodnoj razini u filmskoj struci.

U utrci za glavne festivalske nagrade, Velike pečate u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, natječe se trideset i osam filmova. O najboljim međunarodnim filmovima odlučit će tročlani međunarodni žiri. Boris Poljak, poznato ime domaće filmske scene i višestruko nagrađivani redatelj i snimatelj dokumentarnih i igranih filmova (Autofokus je osvojio Grand Prix u Karlovim Varima), kojemu je ove godine posvećena i autorska večer i retrospektiva, zatim selektor Filmskog festivala Sundance Harry Vaughn, koji odabire dokumentarce i za program Premieres i program Sundance Catalyst (spaja projekte s ulagačima i financijerima). Tu je i poljska redateljica Anna Zamecka, čiji je dugometražni dokumentarni prvijenac Pričest otvorio prošlogodišnji ZagrebDox i u međuvremenu osvojio brojne nagrade, uključujući nagradu Europske filmske akademije za najbolji europski dokumentarni film 2017. godine.

Tko će ponijeti Veliki pečat za najbolji film iz regionalnog natjecateljskog programa odlučivat će priznata redateljica Liz McIntyre, direktorica festivala Sheffield Doc/Fest, jednog od vodećih festivala dokumentarnog filma i članica odbora organizacije Women in Film and Television i odbora nagrada BAFTA TV i BAFTA Learning & New Talent. Tu je zatim Ralph Eue, selektor festivala DOK Leipzig, filmski publicist, prevoditelj i profesor povijesti i teorije filma na Umjetničkom sveučilištu u Berlinu, Njemačkoj akademiji za film i televiziju u Berlinu (DFFB) i na Sveučilištu u Beču. Žiri čini i Ognjen Glavonić, redatelj, direktor i suosnivač Filmskog festivala u Pančevu. Njegov prvi dugometražni dokumentarni film Dubina dva na prošlogodišnjem je ZagrebDoxu osvojio Veliki pečat. Film je premijerno prikazan u programu Forum na Berlinaleu 2016. godine, a potom na više od pedeset festivala i osvojio je dvadeset priznanja.

U žiriju sekcije Movies That Matter, koji će ocjenjivati filmove od društvene važnosti, nalaze se slovenski redatelj, scenarist, romanopisac i glumac Metod Pevec, autor mnogih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, a odnedavno i profesor na ljubljanskoj Akademiji za kazalište, radio, film i televiziju. Tu je i književnik i predstojnik Katedre za hrvatski jezik Filozofskog fakulteta u Rijeci Kristian Novak, dvostruki dobitnik nagrade tportala za roman godine (2014. i 2017.), književne nagrade Ksaver Šandor Gjalski i Nagrade Fran Galović. Žiri čini i Maja Sever, novinarka i urednica u Informativnom medijskom servisu HRT-a i aktivna članica Sindikata novinara i Hrvatskog novinarskog društva.

Mali pečat se dodjeljuje autorici ili autoru do 35 godina. O nagradi će odlučivati Mladi žiri, koji čine bugarski producent Stanislav Semerdijev, izvršni direktor Međunarodnog udruženja filmskih i TV škola (CILECT), predsjednik Udruženja bugarskih scenarista i pisaca izvedbenih djela, član odbora Europske federacije scenarista, rektor Nacionalne akademije za kazalište i film u Sofiji. Zatim Vlado Zrnić, umjetnik i profesor na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (UMAS), doktor povijesti i teorije umjetnosti, autor brojnih izložbi i filmova. Tu je i poljska redateljica i studentica režije na Filmskoj školi u Łódźu Zofia Kowalewska, autorica nagrađivanog dokumentarca Bliske veze (2016), koji je uvršten u uži izbor za Oscara 2017. godine.

Nagrada međunarodne federacije filmskih kritičara FIPRESCI - najstarijeg i najuglednijeg udruženja filmskih kritičara, koje objedinjuje članove iz pedesetak zemalja svijeta i od iznimne je važnosti među filmskim autorima - dodjeljuje se filmu u regionalnom natjecateljskom programu ZagrebDoxa. Žiri FIPRESCI-ja čine njemačka novinarka i filmska kritičarka Carolin Weidner, koja je od 2017. članica selekcijskog odbora festivala DOK Leipzig, a bila je i članica žirija na filmskim festivalima u Moskvi, Busanu, Baselu, Oberhausenu i Rotterdamu. Tu je i Collete de Castro, britanska filmska kritičarka koja predaje književnost na Sveučilištu Nanterre u Parizu, članica žirija na filmskim festivalima u Lecceu, Istanbulu, Torinu, Paliću i dr. Njima će se pridružiti Marcella Jelić, domaća novinarka, filmska kritičarka i dugogodišnja urednica u brojnim novinama, časopisima i na internetskim portalima i glavna urednica Klasik TV-a.

Nagradu najboljem filmu u programu Teen Dox dodijelit će učenici i učenice Klasične gimnazije u Zagrebu: Tin Dukanović, Iva Jažić, Paula Butinović, Barbara Skenderović, Lucija Zorica, Ana Fazinić, Fran Colnago, Marta Dolenčić, Nika Livaković, Juraj Čihoratić, Karla Drašković, Vasja Ivković, Paulina Marija Ljubičić, Ivar Maštruko i Denis Tišljar.

I publika ZagrebDoxa dat će svoji glas te odlučiti o najboljem filmu unutar programa službene međunarodne i regionalne konkurencije. Radi se o HT nagradi publike - tradicionalnoj nagradi publike Hrvatskog telekoma, generalnog sponzora festivala.