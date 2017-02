Toni Milun objašnjava povrat poreza

Matematičar Toni Milun na svojem je Facebook profilu pojasnio kako Hrvati mogu dobiti povrat poreza za 2016., čak i ako su radili kod samo jedno poslodavca cijelu godinu.

Većina građana ni ove godine ne mora podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak, već to automatski radi Porezna uprava. No, oni koji ih moraju predati trebaju to učiniti do kraja mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 28. veljače, a prve isplate povrata poreza trebale bi početi s prvim danima kolovoza.

Kako bi građanima podrobnije objasnio cijeli proces povrata poreza Milun je pričao u svojoj emisiji 'Financijalac' emitiranoj prije tjedan dana, ali nakon toga dobio je hrpu upita gledatelja koji su htjeli pojašnjenja.

Iako prva emisija o povratu poreza traje 10 minuta, u njoj nije stigao ispričati sve pa je nakon toga snimio još videa. U njima pojašnjava kako većina građana pogrešno misli da nemaju pravo na povrat poreza ako su cijelu godinu radili samo kod jednog poslodavca, plaća im se nije mijenjala i nemaju nikakve dodatne olakšice.

"Ako imate jedno ili više djece postoji mogućnost da ipak ostvarite povrat poreza za 2016. godinu. Ovo se posebno odnosi na one s nižim primanjima. Obračun povrata poreza može biti složen, ali evo dva najčešća slučaja objašnjena u dva videa. Ako npr. imate jedno dijete, a i jedan i drugi roditelj imaju mjesečna neto primanja veća od 2600 kn i manja od 3900 kn, vi vjerojatno imate pravo na povrat poreza. Detaljne upute gdje pronaći ZPP-DOH obrazac, kako ga popuniti i kome poslati pogledajte u videu", napisao je Milun na Facebooku.

"Isto tako, ako imate dvoje djece, koje je jedan roditelj prijavio na svoju karticu, a oba roditelja imaju između 2600 kn i 5720 kn, također vjerojatno imate pravo na povrat poreza. Detalji u videu", dodaje Milun te nastavlja:

"Situacija je slična kad imate troje i više djece, ali tu je računica malo kompleksnija, jer ovisi jesu li sva djeca prijavljena na PK-kartici jednog roditelja ili su raspoređena drugačije. Ne zaboravite, imate još samo tjedan dana. Rok za predaju ZPP-DOH obrasca je 28. veljače", podsjeća matematičar.