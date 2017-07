Top 5 predviđanja digitalne budućnosti

Ništa više ne može ostati skriveno, a vijesti se šire nezamislivom brzinom.

No još veći razvitak digitalizacije neće utjecati samo na širenje vijesti i neograničenu pristupačnost sveopćoj vrsti podataka. Reklamnoj i televizijskoj industriji također se loše piše.

U proteklih sedam godina, Ignition, glavna konferencija Business Insidera okupila je najbolje umove iz medijske i tehnološke branše kako bi s njima podijelili svoje vizije tehnološke budućnosti. Koristeći veliki broj usmenih intevjua, vrhunskih snimki i saznanja pionira spomenute industrijske grane, sudionici konferencije saznali su ključne točke o kojima ovisi budući uspjeh.

Mjesta za posljednju Ignition konferenciju rasprodana su u velikom brzinom, što ne čudi jer ju je otvorio Henry Blodget prezentacijom The Future of Digital: The Next Big Thing. Blodget je kao jedan od osnivača, izvršnih direktora i urednika Business Insidera, jednog od najčitanijih portala posvećenih biznisu i tehnologiji na svijetu, osoba koja s puni pravom može govoriti o takvoj vrsti predviđanja.



U nastavku donosimo samo sažetke nekih od njih:



1. Potrošnja digitalnih medija se povećava. Sve ostalo se smanjuje.

2. Načini digitalnog oglašavanja se razvijaju. Sve ostalo stagnira.

3. Broj jedan su Google i Facebook. Onda slijede svi ostali.

4. Tradicionalna vrsta televizije izumire, ali televizija u svojoj suštini neće nestati.

5. Čekaju nas puno veća otkrića od pametnih satova ili naočala

Nema sumnje da ćemo se u skoroj budućnosti nagledati svakojakih tehnoloških čuda, no dok se to ne dogodi, možemo se zabavljati samo njihovim predviđanjima. Više o njima možete pročitati ovdje.