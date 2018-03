TP-Link pokazao Neffos N1 smartphone

Tvrtka TP-Link je u Barceloni pokazala svoj pametan telefon Neffos N1 s dual kamerom na stražnjoj strani kao glavnim adutom. Kamere su 12 MP matrice. Jedna ima RGB Sony IMX386 senzor s f / 2.0 otvorom, a druga koristi IMX386 monokromatski za poboljšanje fotografija i pružanje bokeh efekta. Proizvođač također pohvaljuje "algoritme za smanjenje šuma" u uvjetima slabog osvjetljenja. Prednja kamera ima 8 MP.

Neffos N1 dolazi u ergonomski dizajniranom metalnom kućištu debljine 7,4 mm. Kućište prolazi 100 strogih procesa obrade uključujući rezanje i rezbarenje CNC strojem, nano-kalup, 360 ° poliranje, 3D abrazivno miniranje i anodiziranje boja. Opremljen je 5,5-inčnim zaslonom rezolucije 1920 x 1080 piksela i skenerom otiska prsta na stražnjoj strani koji može otključati uređaj u samo 0,2 sekunde.

Hardverska osnova je MediaTek Helio P25 na 2,6 GHz koji radi u kombinaciji 4 GB radne memorije i 64 GB unutarnje flash memorije proširive utorom za microSD karticu koja podržava do 128 GB. Ostale značajke uključuju USB tip C, 4G LTE ( Cat, 6), 802.11a / b / g / n / ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth, GNSS (GPS i GLONASS), Dual SIM, žiroskop, IRDA i Dual SIM podršku. Kapacitet baterije je 3.260 mAh s brzim punjenjem. Potrebno je 30 minuta da se napuni baterija do 50 posto.

Pametni telefon radi na operativnom sustavu Android 7.0 Nougat s NFUI modifikacijom sučelja. Prodaja Neffosa N1 započet će u lipnju 2018. po cijeni od 399 eura.