Trajna sterilizacija jedina je mogućnost za spas napuštenih životinja

Ostavljene kutije sa štencima ispred skloništa te prizori ranjenih, napuštenih i mrtvih životinja na ulici, u šumi ili u rijeci brutalna su svakodnevica diljem Hrvatske. Sve te neželjene životinje - psi u skloništima, mačke na hranilištima te psi i mačke lutalice - sramotna su posljedica postupanja ljudi koji ne poštuju zakonsku obavezu osiguravanja kontrole razmnožavanja životinja koje su pod njihovim nadzorom, iako je ona na snazi već deset godina. Kako bi se ukazalo na ovaj velik problem u svijetu, a situacija je alarmantna i u Hrvatskoj, 27. veljače 2018. obilježava se Svjetski dan kastracije.

Da problem nije mali ukazuje i procjena da u državama Europske unije živi oko 100 milijuna pasa lutalica i 200 milijuna uličnih mačaka! S obzirom na to da je desetogodišnja praksa pokazala da se ne može računati na savjesnost skrbnika pasa i mačaka da kontroliraju razmnožavanje svojih ljubimaca i zbrinjavaju njihovu mladunčad, Hrvatska je kroz novi Zakon o zaštiti životinja ponudila alate za rješavanje goruće situacije s napuštenim životinjama omogućivši gradovima i općinama da na svojim područjima propišu trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanja.

„Drago nam je da je Grad Čakovec prvi koji je iskoristio zakonsku mogućnost i propisao trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanja. Zbog neodgovornih građana trpe životinje, skloništa su prepuna, diljem Hrvatske luta na tisuće napuštenih pasa, a lokalne zajednice izdvajaju velika financijska sredstva za njihovo zbrinjavanje. Očekujemo da primjer Čakovca slijede i drugi gradovi i općine te pozivamo sve na udomljavanje pasa i mačaka umjesto kupnje", rekao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Kako u jednom leglu može biti i do 13 mačića ili pasa, izrazito je teško udomiti sve njih, a ako se to i uspije, neće svi biti udomljeni u prave ruke te se broj životinja na ulicama ili u skloništima dalje povećava. Udruge za zaštitu životinja i skloništa nemaju dovoljno resursa da prime i udome sve jer je neželjenih životinja jednostavno previše. Trajna sterilizacija je učinkovit i human način da životinjama spasimo život, zbog čega mnogi građani kastriraju pse i mačke o kojima skrbe. To je ujedno uobičajen zahvat koji provode veterinari da bi se spriječilo nastajanje neželjenih štenaca i mačića.

Oni najneodgovorniji puštaju pse da slobodno lutaju i oplođuju kujice svezane na lancu te ubijaju ili izbacuju neželjenu mladunčad što dalje od pogleda ljudi kako bi skončala u mukama. No neželjene životinje mogu se dogoditi i „odgovornima" jer psi i mačke mogu pobjeći od kuće u razdoblju tjeranja, a psi se mogu otrgnuti s uzice u želji da utaže svoj nagon. Stoga se trajna sterilizacija primjenjuje u cijelome svijetu kao jedina učinkovita metoda za kontrolu razmnožavanja.

U Hrvatskoj se trajna sterilizacija provodi u cilju smanjenja broja napuštenih životinja i njihove patnje, uz izuzeće za bolesne ili prestare životinje ili pak za one koji se bave registriranim uzgojem pri Ministarstvu poljoprivrede. Lokalne zajednice nakon propisivanja obavezne trajne sterilizacije mogu napraviti izuzetke za opravdane zahtjeve, kao i subvencionirati zahvat onima kojima je to potrebno.

Na taj način dugoročno će se rješavati uzrok problema i smanjiti preopterećenost skloništa jer napuštene životinje ne padaju s neba, već dolaze od skrbnika koji puštaju svoje pse i mačke da se nekontrolirano pare pa napuštaju njihovo potomstvo. Uz zakonski obaveznu kontrolu mikročipiranja, propisivanje trajne sterilizacije nužno je da se zaustavi priljev neželjenih štenaca i mačića. Time Hrvatska na najprikladniji način obilježava Svjetski dan kastracije.

Više informacija o situaciji s napuštenim životinjama u Hrvatskoj i razlozima za trajnu sterilizaciju mogu se naći OVDJE.