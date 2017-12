Tram 11 tri dana u Zagrebu

Nakon spektakla u Domu sportova pred 9.000 ljudi i jednog od najbrže rasprodanih koncerata nekog hrvatskog izvođača uopće, Tram 11 su se odlučili na tri intimnija klupska koncerta u zagrebačkoj Tvornici kulture koji će se održati od 12. do 14. travnja 2018. godine.

Old school rap rokanje, u kapacitetu od samo 1,300 po danu, svakako je prava poslastica za one koji band, nakon svih ovih godina, žele doživjeti i u klupskom okruženju. Bit će to ujedno i posljednji samostalni nastupi banda u Zagrebu za jedno duže razdoblje.

Band ne isključuje mogućnost nastupa na festivalima ili grupnim koncertima u svom gradu, no što se tiče samostalnih cjelovečernjih setova, nastupi u Tvornici posljednji su u Zagrebu za neko duže vrijeme. Na svakom od tri koncerta band će imati jaku predgrupu, goste te after party u Malom pogonu.

Tram 11 - "Kaj ima lima" (live)

S obzirom da ulaznica za Dom sportova nije bilo nevjerojatnih 45 dana uoči koncerta I da su cijene kod preprodavača dostizale i 700 kn za očekivati je da karte za ovako ekskluzivne klupske koncerte u malom kapacitetu planu prilično brzo.

Dnevne ulaznice po cijeni od 90 kn u prodaju kreću u petak 09. prosinca u 9:00. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta će se za ulaz trebati izdvojiti 100 kn.

Ulaznice se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.