Treća najsmješnija osoba na svijetu dolazi u Studio Smijeha!

Katerina Vrana jedna je od najboljih komičarki Grčke i intenzivno nastupa na grčkom i engleskom jeziku. Započela je stand up karijeru u Londonu 2009. godine i od tada nastupa diljem Engleske, Grčke, Australije, Amerike, Singapura, Malezije i naravno - Balkana.

Njeni One Women Showovi "Feta With Qeen" i "About Sex" bili su rasprodani na mnogim prestižnim stand up festivalima od kojih bi izdvojili Edinburgh Festival Fringe (UK), Melbourne International Comedy Festival (AUS).

Započela je Open Mic večeri u Grčkoj te je osnivačica jedinog Comedy kluba u Ateni Gazi Comedy Club te je jedna od osnivačica Angel Comedy, jednog od najuspješnijih comedy klubova u Londonu.

2016. godine predstavlja Grčku na međunarodnom natjecanju "The Funniest Person In The World" u organizaciji Laugh Factorya, gdje osvaja treće mjesto kao jedina komičarka u finalu.

Show "About sex" zagrebačka publika može pogledati ove subote

Ovo je show o seksu i Katerininom strahu da ne radimo sve kako treba. Primjeri uključuju reklame, "sexting", pornografiuju, hranu i gimnastiku. Ne brinite, svidjet će vam se. Show je seksi, edukativan i vrlo, vrlo smiješan.

Zašto je Katerinin show svaki puta rasprodan dođite provjeriti sami i to 28.01. u 20.30 h u Studio Smijeha koji se nalazi u Hebrangovoj 10 (ulaz iz Gajeve).

Cijena ulaznice je 40 kn, a možete ih rezervirati putem telefona 095 5103 129 ili putem e maila na ulaznice@studiosmijeha.hr