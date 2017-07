Treći svjetski rat i Iluminati by Anonymous

Treći svjetski rat i Iluminati zapremaju dobar dio suvremenih teorija zavjere, pa je bilo samo pitanje trenutka kad će se to povezati u istu priču. No, ako mislite da je to djelo nekog poznatog lika kao što je, recimo, David Icke, varate se - objavili su Anonymous!

Iako su do sada već nekoliko puta ozbiljno upozoravali da je Treći svjetski rat na pomolu, sada su u samo tjedan dana objavili čak dva videa na tu temu, a ako to kažu likovi koji po Dark Webu plivaju kao riba u vodi i šetaju zaštićenim serverima tajnih službi svijeta kao po svojoj dnevnoj sobi, vrijeme je da se zabrinemo - i to najozbiljnije.

"Pripremite se za ono što dolazi", upozoravaju u videu koji ledi krv u žilama, navješćujući globaln razarajući Treći svjetski rat koji će jednako snažno pogoditi gospodarstvo i okoliš.

Kako kažu, ovo je stvarni rat s globalnim posljedicama, u koji su uvučene tri velesile, a druge nacije će biti prisiljene birati stranu.

"Svi znakovi rata koji se priprema na korejskom poluotoku izlaze na vidjelo. Gledamo kako svaka zemlja povlači svoje strateške poteze, ali za razliku od prijašnjih svjetskih ratova, iako će biti vojnika na tlu, ova borba će biti žestoka, brutalna i brza", poručili su u svojem videu.

No, loše vijesti tu ne staju - Anonymous tvrde da Kina očajnički želi izbjeći rat i pozivaju Sjevernu Koreju i SAD na smirivanje tenzija, a sastanak Donalda Trumpa i filipinskog predsjednika Dutertea komentiraju kao jasan znak skorog početka rata.

Ako i uspijete prežvakati prvi video bez barem predinfarktnog stanja, tu je drugi video koji će vam pomoći da se riješite i zadnje preostale vlasi kose prirodne boje na glavi i pretvorite je u sijedu...

Izgleda da se moramo nadati da će Anonymous naći načina za hakiranje pristupa nuklearnim projektilima i zaustaviti ludilo koje dolazi...