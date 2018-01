Tremonti zagrijavaju publiku za Iron Maiden

Tremonti su američki heavy metal bend koji će 24.7.2018. u Areni Zagreb nastupiti kao posebni gost legendarnog Iron Maidena. Njihov će trash metal, speed metal, alternative metal, hard rock i post-grunge glazbeno-žanrovski koktel pred hrvatsku publiku donijeti heavy metal struja iz Orlanda na Floridi.

Osim što će nastupiti kao predgrupa Iron Maidena na njihovom koncertu u Zagrebu ovog srpnja, ista im je čast pripala na koncertnim stanicama Legacy Of The Beast turneje u Francuskoj, Italiji, Švicarskoj, Portugalu, Španjolskoj i Poljskoj. Publiku će za Iron Maidenov spektakl zagrijati hitovima poput You Waste Your Time, Another Heart, All I Was, Cauterize i The Things I've Seen.

Mark Tremonti, pjevač i gitarist prema kojem je bend i dobio ime, glazbenoj publici je poznat kao gitarist američkog rock benda Creed te kao vodeći gitarist grupe Alter Bridge, još jednog popularnog rock sastava. Rame uz rame s Tremontijem, u istoimenom bendu danas sviraju gitarist Eric Friedman i bubnjar Garrett Whitlock, a glasoviti basist Wolfgang Van Halen bio je dio ekipe od 2012. do 2017. godine. Ono što je izvorno započelo kao samostalni projekt osnivača Marka Tremontija, evoluiralo je u punopravni bend nakon objavljivanja prvog albuma grupe naziva All I Was, u srpnju 2012. godine.

