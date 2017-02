Tri ključne brojke koje govore o vašem zdravlju

Zdravlje je najvažnija stvar u životu svakog čovjeka, to znate i sami - barem jednom ste imali makar gripu koja vas je natjerala da to shvatite... no u današnjem ritmu života nije lako održati zdravlje na najvišoj razini.

Kako biste izbjegli stalne odlaske liječniku, ove tri brojke morate stalno imati pod kontrolom:

Krvni tlak - povišeni krvni tlak može se reći bolest je današnjice, a upravo održavanje normalnim ovih vrijednosti može spriječiti brojne incidente od srčanog do moždanog udara. Kako biste bili sigurni da ne spadate u rizičnu skupinu provjerite svoj tlak i usporedite ga s ovim vrijednostima.

Normalni krvni tlak je 120/80

Tlak između 120/80 i 139/89 nazivamo 'pre-hipertenzijom'

Visoki krvni tlak je 140/90 i više

Hipertenzija (visoki krvni tlakI) povećava rizik od moždanog udara, infarkta, aneurizma arterija i kroničnih bolesti bubrega. Hipertenzija nema nikakvih simptoma, a upravo zbog toga se visoki tlak zove i tihi ubojica.

Opseg struka - pogledajte svoj struk i znat ćete jeste li zdravi, kažu neki stručnjaci. Naime, visceralne masti (salo na trbuhu), koje se obavilo oko unutarnjih organa šalje toksine u cijelo tijelo. Svakih 5 centimetara obujma struka više povećava rizik od smrti za 9 posto, upozoravaju neka istraživanja. I dok nam indeks tjelesne težine (BMI) govori koliko kilograma imamo viška, ne otkriva nam informaciju o tome gdje je masno tkivo raspoređeno. A jako je važno je li salo nataloženo na struku.

Istraživanja pokazuju kako struk čiji je opseg kod žena iznad 88 centimetara i kod muškaraca iznad 102 centimetra, može povećati šanse oboljenja od kroničnih bolesti poput dijabetesa i bolesti srca. Veličina struka kod žena trebala bi biti do 80 centimetara, a kod muškaraca 93.

Razina kolesterola - kolesterol je najpoznatija masnoća u organizmu i prisutan je u svakoj živoj stanici, a razlikujemo dobri HDL kolesterol od LDL lošeg kolesterola čija povećana razina u krvi uzrokuje moguće bolesti srca i krvnih žila, srčani i moždani udar.

Količina ne ovisi samo o unosu putem hrane već se stvara i u tijelu. Smatra se da je oko 20 posto ukupnog kolesterola u tijelu dobiveno iz hrane, a oko 80 posto se sintetizira u jetri. Kolesterol iskazujemo s internacionalnom jedinicom mjere mmol/l (milimol na litru) . Nekad se zdravom smatrala vrijednost do 7 mmol/l, a danas su preporučene vrijednosti kolesterola za odrasle do 5 mmol/l.

Povišen LDL (loši) kolesterol izaziva postepeno taloženje masnoća unutar kapilara i arterija, pa time postepeno izaziva arteriosklerozu i time srčani kao i moždani udar. Stoga je definirana njegova najviša preporučena vrijednost, a trebalo bi biti niži od 3,0 mmol/l.

Kako bi znali razinu kolesterola nužno je posjetiti svog liječnika, a nakon odgovarajućih pretraga znat ćete trebate li i kako sniziti razinu kolesterola u organizmu.