Tri koraka do mentalne snage

Uspjeh je subjektivna kategorija, to svi znamo, no znate li kako do njega? Naravno, prvo morate odrediti svoje ciljeve, a nakon toga je sve u vašim rukama - ako promijenite način razmišljanja.

Naime, to je osnovni ključ samoostvarenja koje donosi sreću i zadovoljstvo, kaže psihoterapeutkinja Amy Morin koja je u ranim 20-im izgubila majku, a u 26. postala udovica te uspjela iz svoje nesreće izaći jača.

"Znala sam kao psihoterapeut da moram proći kroz proces tugovanja, ali to je bila teorija. Trebalo ju je provesti u praksu.... Shvatila sam nakon nekog vremena da moram svoj mozak puniti pozitivnim mislima i bacati van negativne. Vježbati ga, kao što vježbam i tijelo. Jačati ga", poručuje Morin.

Otkriva nam tri načina kako se nositi s izazovima i gubicima i kako se učiniti mentalno jakima.

"Možete istrenirati svoj mozak da razmišlja na zdraviji način, što je potvrdila znanost kroz brojne studije", poručuje Morin. U tome pomaže kognitivno-bihevioralna terapija.Studija objavljena 2017. u Translational Psychiatry pokazala je da je kognitivno-bihevioralna terapija pomogla pacijentima sa shizofrenijom da žive kvalitetnije. Nakon šest mjeseci tretmana, znanstvenici su snimili mozgove pacijenata i vidjeli da se ojačala veza između amigdale (koja upravlja emocijama) i prefrontalnog režnja koji je kontrolni centar mozga, što znči bolje mentalno zdravlje.

Druga studija, objavljena u istom časopisu, pokazala je da je kod anksioznih osoba bilo dovoljno devet tjedana terapije da s epokažu rezultati na istom polju. Dugoročne promjene u mozgu i način razmišljanja, ključ su mentalnog zdravlja.

Evo kako u tri koraka već danas možete okrenuti stranicu i drugačije pogledati na svijet oko sebe i svijet u sebi. Probajte. Ništa ne košta.

1. Pronađite kreativnu mantru ili uzrečicu koju ćete ponavljati kroz dan

Kada vas uhvate negativne misli, umjesto da im se prepustite, ponavljajte u sebi ili na glas npr. "Dajem najbolje od sebe", "Samouvjerena sam", "Dobro je", "Zaslužujem to, mogu to, vrijedna sam toga". Ove ili slične rečenice ojačat će vaše samopouzdanje, uvjeriti vaš mozak u bolje i potaknuti vas na djelovanje. Budete li ih ponavljali često i vaš će mozak shvatiti da su istinite.

2. Preformulirajte misli koje vam ne koriste

Zona komfora najgore je mjesto na kojem možete biti, želite li se razvijati, a naravno najugodnija je... Kada se uhvatite u tome da sami sebe uvjeravate kako ne vrijedi riskirati, ponavljajte svoju mantru koja će vas potaknuti na akciju.

Kad sami sebi ponavljate primjerice: "Nitko neće razgovarati s tobom" ili "Nećeš dobiti taj posao", to se lako može obistiniti. Stoga, idući put kada vam nešto takvo padne na pamet, vi promijenite u pozitivno. Primjerice, ukoliko se uhvatite u misli poput ove: "Nitko me neće zaposliti", preoblikujte ju u: "Nastavit ću marljivo tražiti posao i davati sve od sebete i sama povećati šansu za dobivanjem novog posla". "Što više uložim, veće su šanse za uspjehom. Dat ću najbolje od sebe".

3. Dokažite svome mozgu da griješi

Vrlo je lako uhvatiti se u zamku koju vam je pripremio vaš mozak i povjerovati u laži koje vam govori. Stoga, kada pomislite: "Nikada me neće unaprijediti", preformulirajte tu tvrdnju u: " Izazov prihvaćen!" i već ste krenuli s akcijom. Svaki put kada negativne misli i emocije pretvorite u pozitivne, trenirate svoj mozak da misli malo drugačije. S vremenom će i on prepoznati vaš potencijal.