Tri plakata izvan grada poharala BAFTA-u

BAFTA nije toliko cijenjena kao neke druge filmske nagrade, no i dalje je u vrhu najvažnijih, pa se tako ekipa koja stoji iza filma Tri plakata izvan grada može veselo spremati za Oscare.

Naime, film Tri plakata izvan grada proglašen je najboljim filmom na ovogodišnjoj dodjeli britanskih filmskih nagrada BAFTA ali je njegovom režiseru Martinu McDonaghu izmakla nagrada za režiju koju je osvojio Guillermo Del Toro za film Oblik vode.

"Tri plakata izvan grada" osvojio je nagradu za najbolji film u konkurenciji sa "Zovi me svojim imenom", "Najmračnijim satom" (Darkest Hour"), "Dunkirkom" i "Oblikom vode" ("Shape of Water").

Film Martina McDonagha osvojio je također nagradu za najbolji britanski film. U utrci su bili i "Oblik vode", "Najmračniji sat", "Staljinova smrt", "Božja zemlja", "Lady Macbeth" i Paddington 2".

Američka glumica Frances Mc Dormand proglašena je najboljom glavnom glumicom za ulogu majke koja traži pravdu za silovanu i ubijenu kćer u "Tri plakata izvan grada" a niz nagrada nastavio je Sam Rockwell, ovjenčan za sporednu mušku ulogu policajca rasista na putu katarze.

McDonaghov film nagrađen je i u kategoriji originalnog scenarija.

Guillermo Del Toro dobio je ipak zadovoljštinu osvojivši Baftu za najboljeg režisera za film za "Oblik vode", koji je dobio najviše nominacija, ukupno 12, a potvrdio je tek one za originalnu glazbu i za produkcijski dizajn.

Nagradu za najboljeg glavnog glumca osvojio je Gary Oldman za ulogu Winstona Churchilla u povijesnom filmu "Najmračniji sat".

Najboljom sporednom ženskom ulogom članovi Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti ocijenili su onu Allison Janney u biografskom filmu o kontroverznoj američkoj klizačici "Ja, Tonya".

Najveća je glumačka nada po njihovoj ocjeni Daniel Kaluuya a najboljim filmom izvan engleskog govornog područja proglašen je The Handmaiden iz 2016. godine, prvi korejski film ovjenčan Baftom.

Nagradu za najbolji filmski debi britanske spisateljice/pisca, režiserke/režisera, producentice/producenta osvojio je "Nisam vještica" ("I Am Not A Witch") režiserke Rungano Nyoni, rođene u Lusaki i odrasle u Britaniji, o djevojčici optuženoj za posjedovanje vještičjih moći.

Najboljim dokumentarcem proglašen je "Ja nisam tvoj crnac" (I Am Not Your Negro") režisera Raoula Pecka.

I londonska je ceremonija, poput mnogih drugih u svijetu popularne kulture, posebno filma i glazbe, prošla u znaku iskazivanja solidarnosti sa žrtvama seksualnog zlostavljanja #MeToo i "Time's Up". Mnoge su zvijezde, uključujući Angelinu Jolie, Jennifer Lawrence i Kristin Scott Thomas, tako stigle na dodjelu nagrada odjevene u crno.

Predsjedateljca Bafte Jane Lush otvorila je ceremoniju ozbiljnom porukom da je važno priznati da je prošla godina bila "teška", ističući nastojanja u sklopu borbe protiv rodne nejednakosti, prenosi AFP.

"Svjedočili smo nizu hrabrih objava o maltretiranju i seksualnom zlostavljanju koje se na našu sramotu desetljećima odvijalo pred našim nosom ", kazala je Lush.

Laureatkinja McDormand nije se odjenula u crno ali je citirala riječi svog lika koji po vlastitom priznanju ima "malo problema s prihvaćanjem autoriteta".

"Želim ipak da znate da se u potpunosti solidariziram sa svojim sestrama koje večeras nose crno", kazala je američka glumica.