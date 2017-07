Tri razloga za izbacivanje bijelog kruha iz prehrane

Bijeli kruh u zadnje je vrijeme na lošem glasu, a razloga ima poprilično, unatoč tome što se stalno spominje samo gluten.

Stoga, ako se odlučite prijeći na složene ugljikohidrate, preciznije, kruh od integralnog brašna, evo tri pozitivna učinka koja će takva odluka imati na vaše tijelo.

Gubitak viška vode - kruh je je prepun ugljikohidrata, a naglo izbacivanje istih iz prehrambenih navika na vašem se tijelu primjećuje gotovo trenutno i to u obliku gubitka kilograma. No nije riječ o instant mršavljenju već o gubitku vode koja se nakuplja u tijelu. Tijelo skladišti ugljikohidrate u obliku glikogena, mliječne kiseline koja sakuplja vodu. Svaki gram ugljikohidrata zadržan u tijelu, u tijelu zadržava i veže tri do četiri puta više vode od svoje težine.

Nestanak gladi - prerađeni ugljkohidrati, kakvih je prepun bijeli kruh, u vašem organizmu uzrokuju nagli porast i skok šećera u krvi koji potom vrlo brzo pada. Ove lude promjene mozgu šalju nejasne signale koji povećavaju osjećaj gladi i žudnju za hranom zbog čega se debljamo. No to ne znači da iz vaše prehrane morate u potpunosti izbaciti kruh, već da prazne kalorije i bijeli kruh zamijenite onim napravljenim od cjelovitih žitarica koje reguliraju i balansiraju šećer u krvi.

Povećanje razine energije - za razliku od integralnog ili crnog, bijeli kruh ne sadrži vlakna koja su prijekopotrebna za normalan rad crijeva i probave. Takva hrana uzrokuje zatvor i probleme s probavom. Nakon što izbacite bijeli kruh iz menija i u svakodnevnu prehranu uvrstite cjelovite žitarice, probava započinje normalan i olakšan rad. Jednako tako, ugljikohidrati su hrana i gorivo za mozak. Ako je ono kvalitetno mozak radi normalno, bez smetnji, no ako hrana za mozak nije zdrava, tijelo reagira negativno te se pojavljuje osjećaj malaksalosti i umora.

Sve u svemu, razloga za prestanak konzumacije bijelog kruha ima dovoljno.