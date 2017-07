Tri savjeta za sretan i zdrav život

Skidanje viška kilograma nije jednostavan zadatak, pa ne čudi da se i dalje mnogi love za rigorozne dijete koje bi ih trebale spasiti, no i sami znamo da to obično nije tako.

Naravno, pravi je način upravo suprotan - potrebno je postupno promijeniti nezdrave navike, zamijeniti ih zdravima i usvojiti zdrav način života, jer će na taj način kilogrami otići sami, bez dijeta i mučenja.

Jedna je stvar naročito važna - trebate shvatiti da nikad nije kasno za promjene tog tipa, pa uložite malo vremena i truda u sebe, vratit će vam se stostruko!

Na pitanje kako skinuti kilograme odgovora je mnogo, ali onaj pravi je jednostavan, barem na prvu - promijenite prehranu i krećite se. Ovo je jednostavno prakticirati nekoliko dana pa i nekoliko mjeseci, no kako učiniti da to postane stil života?

Kako skinuti kilograme

Kuhinja - izbacite iz kuhinje sve što nije hranjivo. Takve stvari u pravilu debljaju i vode u bolesti. Slatkiši, šećeri, konzervirana hrana, brašna, proizvodi od brašna, gazirana pića, umjetni sokovi, namazi... Sada je pravo vrijeme da jedete sezonsko jer vrtovi obiluju voćem i povrćem, a jesen donosi još više zdravih plodova. Stoga, potrudite se i pronađite u okolici ljude od kojih možete kupiti lokalne namirnice ili otiđite do tržnice. Sezonsko nije skupo i nije istina da vam treba puno novca kako biste se hranili zdravije.

S vremenom ćete naučiti prepoznati kvalitetnu hranu i neće vas prodavači lako moći zavarati. Ukoliko pijete kavu i čajeve, odviknite se od zaslađivanja jer kroz njih unosite puno šećera u organizam. Ako ne možete odoljeti grickalicama, grickajte zdravije - bademe, orhae, budnevine ili suncokretove sjemenke.

Slušajte svoje tijelo i jedite ono što traži (naravno ne gore navedene namirnice koje morate izbaciti iz kuhinje. Njima se odupirite koliko god možete, s vremenom nećete više ni misliti na njih).

Kako bi fazu odvikavanja od slatkoga lakše prebrodili, jedite datulje i puno voća ili sami napravite zdravu čokladu. Postoji mnoštvo recepata za zdrave kolače pa se upustite u novu avanturu u kuhinji. Promjenom prehrambenih navika otvara vam se jedan sasvim novi svijet.

Motivacija - mislite na sutra. Tijelo treba njegu i kvalitetno gorivo baš kao i automobil kako bi vas još dugo služilo. Budete li već danas počeli paziti na to čime se hranite, višestruko će vam tijelo vratiti kada budete u poznim godinama.

Uhvati li vas primjerice želja za slatkim, duboko udahnite ili se fokusirajte na nešto drugo. Maknite se od napasti i želja će vas proći. Već idući put znat ćete kako se ponašati u toj situaciji i da je želja za slatkim prolazna pa ćete joj lakše odoljeti. Nako toga uslijedit će nagrada - osjećat ćete se zadovoljno jer ste gospodar svoga tijela i jer ste rekli 'ne' nečemu što je za vas loše. Dugoročno, nagradu ćete vidjeti u brojkama na vagi, a što je još važnije u tome kako ćete se osjećati u svome tijelu.Ako vam treba dodatne motivacije, internet je puno običnih ljudi koji su uspjeli u istome i mogu vas potaknuti da ustrajete u misiji stavranja zdravije sebe. Kad skinete višak kilograma i učvrstite vježbama svoje tijelo, moći ćete se bolje kretati, neće vas boljeti križa i koljena, a i odjeća će vam bolje stajati (sitne stvari vesele).

Rekreacija - što kvalitetnije budete jeli, imat ćete više energije. Iskoristite je za vlastito dobro. Možda ste posljednji put vježbali na satu tjelesnog prije nekoliko desteljeća. Nema veze - obujte tenisice, odjenite se u nešto udobno i izađite iz kuće. Ako imate psa, još i bolje. Pođite zajedno u dulju šetnju. Dulju od uobičajene. Ubrzajte korak, oznojite se. Ponovte to sutra, prekosutra, svaki dan. Dišite duboko, razgibajte ruke, noge, vrat. Osvijestite svoje tijelo koje se budi - pokazat će vam to bolovima u mišićima. To je dobro.

Kada se više ne budete umarali pri dugim, žustrim šetnjama, potrčite par metara - sasvim dovoljno. Idući put ćete dodati još koji metar. Važno je samo da to činite svaki dan. Uživajte u pokretima i u naporu. S vremenom ćete steći kondiciju i krenuti s ozbiljnijim vježbanjem.Kako bi započeli promjenu i rasli morate iskoračiti iz zone u kojoj vam je ugodno. To je jednostavno tako i drugačije ne može biti. Neka prvi korak bude malen.Razgibavanje nakon ustajanja, čaša vode s limunom svako jutro, stube umjesto dizala. Kada se uhodate u to, dodajte nešto novo. Vidjet ćete da skinuti kilograme uopće nije teško. Ustvari, oni će se usput topiti, vi ćete biti fokusirani na izgrađivanje sebe kakvom ste željeli biti. Uživajte u tome!