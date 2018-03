Tri stvari koje treba izbjegavati prije seksa... ako ste žena

Seks je ženama važna stvar, toliko važna da će nekad provesti sate u pripremama za njega, no ako spadate u takve, ovo su neke stvari koje jednostavno ne smijete napraviti prije seksa:

Depilacija - planirate li provesti vruću noć s partnerom, za ovaj trenutak trebali bi se pripremiti par dana prije, barem što se depilacije tiče. Tijekom seksualnog odnosa područje oko prepona i bedara izloženo je trenju, ali i prekomjernom znojenju.

Upravo zbog toga koža će se iziritirati, a osjetljiva područja od depilacije vrlo lako se mogu upaliti. Sličan učinak ima i tjelovježba nakon depilacije, zato se pripremite na vrijeme.

Lijek protiv alergije - lijekovi koji umanjuju alergijske reakcije poput antihistaminika djeluju tako da opuštaju tijelo. No ovaj lijek ima snažno djelovanje i na vašu sluznicu koja je povezana sa cijelim tijelom, počevši od usne šupljine pa tako i s vašim intimnim područjem. Naime, antihistaminici smanjuju lučenje vaginalne sluzi zbog čega seks neće biti ugodan kao i obično. Stručnjaci manjak sluzi usko povezuju i s orgazmom, što znači da će žene tada puno teže i gotovo nikako doći do željenog vrhunca. Isto vrijedi i za pokušaje začeća, jer vaginalna sluz značajno olakšava prolazak spermotozoida do jajašca.

Odlazak na WC - ako ste se upustili u vrući trenutak, a strast je na samom vrhuncu, no osjećate potrebu za odlazak na zahod i mokrenjem, nemojte trpjeti. Naime, mjehur je smješten vrlo blizu vagine i svaki pritisak na isti itekako ćete osjetiti, zbog čega seks neće biti toliko ugodan i opušten. Jednako tako, ako vam se urinira tijekom seksa mokraćni kanal i mjehur su opterećeni i puni tekućine zbog čega je opasnost od upale mjehura uzrokovane seksom puno veća.