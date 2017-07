Tri stvari kojih se žene nikad ne smiju odreći

Žene u vezi nerijetko imaju problem - vrlo lako zaboravljaju na život koji su vodile prije veze, a koji definitivno nije ni na koji način ovisio o partneru. Na prvu to možda i ne zvuči zabrinjavajuće, no stvar je u tome da velik broj žena mijenja ustaljene navike, što dovodi do - manjeg zadovoljstva životom.

Kako se to ne bi dogodilo i vama, evo tri stvari kojih se niti jedna žena ne smije odreći nakon što uđe u vezu.

Prijateljice - prijatelji su izuzetno važni za sreću pojedinca, tako da se ne smijet odreći svojih redovitih druženja koja će vam donijeti zadovoljstvo i opuštanje u krugu ljudi kojima se uvijek možete povjeriti i osloniti se na njih.

Samostalno donošenje odluka - da, veza zahtijeva kompromise i zajedničko odlučivanje, no u tome treba naći pravu mjeru kako se ne bi izgubila samostalnost, jer takav pristup vodi u ovisnost o partneru. Sve odluke vezane za vezu i odnos s partnerom treba donositi svojom glavom.

Vrijeme za sebe - porodica oduzima ženama najveći dio vremena, no kako bi sačuvali psihičko i fizičko zdravlje potrebno je svakog dana pronaći trenutke u kojima ćete se moći posvetiti samo sebi.

Razmislite malo - jeste li se vi možda odrekli ovih stvari