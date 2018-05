Tribute to Guns N' Roses & Slash - 5. 5. - Vintage Industrial

U subotu 5. svibnja spremamo gitarističku poslasticu u formi hommagea legendarnom gitaristu Saulu Hudsonu, poznatijem kao Slashu, čovjeku koji je implementirao ideju i zvuk u velikane Guns N' Roses, ali ne treba niti zaboraviti i Slashovu solo karijeru te njegove druge projekte poput kultnog Velvet Revolvera, Hollywood Rosea, L.A. Gunsa, Slash's Blues Balla, Slash's Snakepita, a ne treba zaboraviti da je bio i važna karika u kolaboraciji sa kraljem popa, pokojnim Michaelom Jacksonom.

Za vjernu interpretaciju ovog majstora zadužen je talijanski Slash D.C, predvođen Paulom Briganteom, ujedno i gitaristom Queen Tribute koji je u siječnju rasprodao Vintage Industrial i izuo vas iz sandala! Vidimo se!



SLASH INFO

Saul Hudson, poznatiji kao Slash, je gitarist hard rock sastava Guns N' Roses. Prepoznatljiv je po svojoj dugoj kovrčavoj kosi, velikom šeširu, njegovoj ljubavi prema Jack Daniel'su, i, naravno, cigareti u ustima. Trenutačno živi na Beverly Hillsu sa svojom ženom Perlom i dvojicom sinova, Londonom Emiliom i Cashom Anthonyem.

Kad je imao oko 15 godina, Slash je dobio akustičnu gitaru s jednom žicom na kojoj je učio svirati. Slashovi rani utjecaji su bili Led Zeppelin, Thin Lizzy, Rory Gallagher, Eric Clapton, The Rolling Stones, Queen, Aerosmith, Jimi Hendrix, AC/DC i Jeff Beck. Prva pjesma koju je naučio svirati bila je "Smoke on the Water" Deep Purplea. Uzimao je lekcije, ali je htio i sam učiti. Slash je počeo vježbati 12 sati na dan, što je utjecalo na njegovo školsko obrazovanje.

Konačno, Slash je odustao od škole u jedanaestom razredu. Dok je bio dio Los Angeleske scene išao je na audiciju za Glam metal sastav Poison i bio je finalist dok ga nije pobijedio nadmoćniji C.C. DeVille. Zatim je upoznao bubnjara po imenu Steven Adler i njih dvojica formirali su sastav Road Crew (koji je imao problema sa zadržavanjem članova osim njih dvojice).

*************************************

GUNS N' ROSES

Slash i Adler su kasnije upoznali budućeg ritam gitarista Guns N' Rosesa Izzya Stradlina koji im je pustio kazetu na kojoj je Axl Rose pjevao. Slash i Adler su ubrzo upoznali Axla. Kasnije, kad gitarist Tracii Guns i bubnjar Rob Gardner iz Axlovog novog sastava, Hollywood Rose, nisu mogli doći na prvih nekoliko koncerata u Seattleu, Slash i Adler su se ponudili i ubrzo ušli u sastav. Sastav je postao Guns N' Roses ubrzo nakon toga.

Guns N' Roses ime nastalo je spajanjem imena dvaju bendova iz kojih su originalni članovi došli: Hollywood Rose i L.A. Guns.

Sa spomenutom postavom počinju osvajati publiku i iste godine izdan je i album u vlastitoj limitiranoj (10 000 primjeraka) produkciji "Live ?!*@Like A Suicide" na kojem su bile i dvije obrade drugih sastava i dvije autorske pjesme. Nekoliko godina nakon izdavanja ovog albuma, otkriveno je da su Gn'R snimili sve četiri pjesme u studiju, ali su dodali zvuk publike da bi se stvorila atmosfera uživo.

Godine 1986. poznata izdavačka kuća Geffen Records ponudila je sastavu ugovor (istodobno je otvorena i suradnja s nezavisnom produkcijskom kućom Uzi-Suicide). Krajem srpnja 1987. godine izlazi Appetite for Destruction, koji u početku nije bio dobro prihvaćen i s coverom koji je izgledao kao scena silovanja. Nakon toga cover je promijenjen, a izvorni je postao raritet i vrijedan kod sakupljača. No ni nakon toga prodaja nije zabilježila osjetan porast, sve do objavljivanja videospota "Sweet Child O'Mine" na MTV-u.

U kolovozu 1988. g. album je dospio na br. 1 US ljestvicu albuma s prodanih 20 milijuna primjeraka. Tako su pjesme s tog albuma "Welcome to the Jungle", "Paradise City" i "Sweet Child O´Mine" bile top ten singlova na Billboard charts (listi). Do danas je Appetite For Destruction najbolje prodavan debitantski album svih vremena.

Slash je službeno napustio Gn'R 1996. godine nakon što je izjavio da ne može raditi s Roseom. Navodno su on i Axl imali nekoliko nesuglasica glede glazbenog smjera sastava i Slash je bio ljut kad je Axl zamijenio Gilbyevu gitaru s Paul Tobiasovom na pjesmi "Sympathy for the Devil". Zatim se usredotočio na Slash's Snakepit, svirajući nekoliko koncerata prije raspuštanja sastava kasnije iste godine. Ponovno je okupio Snakepit 1998., da bi ga ponovno raspustio u srpnju 2001. Nakon izdavanja drugog albuma, Ain't Life Grand, godinu dana prije.

2003. godine je sudjelovao na "Birdland", povratnom albumu Yardbirdsa (koji se sastojao od već snimljenih dijelova njihovih najvećih hitova, s gostima među kojima su Jeff Beck, Joe Satriani, Steve Vai, Brian May, Steve Lukather, Jeff "Skunk" Baxter, Johnny Rzeznik, Martin Ditchum i Simon McCarty). Svirao je lead gitaru na pjesmi "Over, Under, Sideways, Down".

Od sredine 90-ih do ranih 2000-ih, Slash je proveo vrijeme svirajući s mnogim sastavima, često kao gost na različitim albumima i turnejama uključujući različite stilove glazbe. No nije zapravo bio u sastavu sve do 2002., kad se sastao s Duffom McKaganom i Mattom Sorumom za dobrotvorni/memorijalni koncert za Randyja Castilla. Shvaćući da još ima kemije među njima, odlučili su sastaviti novi sastav. Velvet Revolver.

*************************************

DISKOGRAFIJA:

/w Guns N' Roses:

Appetite for Destruction (1987)

G N' R Lies (1988)

Use Your Illusion I (1991)

Use Your Illusion II (1991)

"The Spaghetti Incident?" (1993)

Chinese Democracy (2008)



/w Slash's Snakepit:

It's Five O'Clock Somewhere (1995)

Ain't Life Grand (2000)



/w Velvet Revolver:

Contraband (2004)

Libertad (2007)



Solo/ Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators:

Slash (2010)

Apocalyptic Love (2012)

World on Fire (2014)

TBD (2018)