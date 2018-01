Trophy Jump i Fire in Cairo na otvorenju Kreativnog glazbenog kolektiva u Saxu

KGK ili Kreativni glazbeni kolektiv je koncertni program koji se od 2018. počinje u suradnji s top listom Muzika je Zvonko Radost održavati jednom mjesečno u zagrebačkom Saxu s misijom predstavljanja mladih izvođača svih urbanih glazbenih usmjerenja.

Čast da otvore ovogodišnji KGK serijal u četvrtak, 25. siječnja imaju bendovi Trophy Jump i Fire in Cairo! Cijena karte u pretprodaji je 20 kuna i može se kupiti tijekom radnog vremena kluba, a na dan će koštati 30 kuna.

Fire in Cairo je četveročlani alternativni rock bend iz Zagreba. Opisuje ih čvrsta ritam sekcija, obojana gitarama i pjevnim refrenima. Svojim prepoznatljivim zvukom i energijom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Trophy Jump is punk rock band formed in 2014. in Long Beach, CA. A series of unfortunate events brought the guys to Zagreb, Croatia, where they are currently doing their shit with a huge help of their JeboTon friends. They've released their debut album "Depression Club" on 25.12.2017. with which they plan to gather enough money and fame to go back to their beloved California.