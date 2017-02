Trujemo li se sami u kuhinji?

Riža je osnovna hrana milijardama ljudi, no ako je kuhaju na pogrešan način zapravo ugrožavaju svoje zdravlje, tvrde znanstvenici.

Naime, kako kažu, otrovi i pesticidi koji se nalaze u zemljištu tamo mogu ostati, a uglavnom i ostaju, desetljećima. Među njima se nalazi i arsen, i to u ogromnim količinama, a nakon toga se zadržava i u riži koja je uzgojena na tom zemljištu.

Od 2016. godine znnstvenici razmatraju koja je to dozvoljena količina ovog otrova i kad ona prelazi u opasnu. Već je dokazano da kronična izloženost arsenu dovodi do niza zdravstvenih problema - od problema u razvoju djece, preko srčanih bolesti, pa do dijabetesa i raka.

Zbog toga je proveden i niz istraživanja i eksperimenata kako bi se ustanovilo koji je to način pripreme riže koji bi bio siguran. Tako je profesor Andy Meharg sa Sveučilišta Queens u Belfastu u programu na televiziji BBC kuhao rižu na tri načina.

U prvom načinu je na jedan dio riže stavljao dva dijela vode, i pustio da voda ispari u toku kuhanja. Razina arsena ostao je ista.

U drugom načinu je na dio riže ulio pet istih dijelova vode. Višak vode je nakon kuhanja izbacio, i ispostavilo se da je razina arsena upola manja.

Treća metoda sastojala se u tome da je ostavio rižu u vodi tijekom noći. I eto iznenađenja - razina otrovnih tvari smanjena je za 80 posto.

Kako pravilno kuhati rižu

Izmjerite suhu rižu.

Ostavite je da se natapa u vodi preko noći.

Ujutro je dobro isperite sve dok voda ne bude kristalno čista.

Dobro je procijedite.

Stavite je u lonac s pet puta većom količinom vode, i dodajte malo soli. Promiješajte samo jednom.

Ostavite da proključa, potom sasvim snizite temperaturu i dobro zatvorite lonac poklopcem.

Kuhajte na najnižoj temperaturi još 10 do 15 minuta i ne dižite poklopac.

Pomiješajte vilicom i ostavite da ostatak vlage ispari pa servirajte.