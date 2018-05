Trump će se ipak sastati s Kimom?

Donald Trump je u petak navečer rekao da Sjedinjene Države vode "produktivne razgovore" o mogućnosti da se summit 12. lipnja sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom ipak održi.

"Vodimo vrlo produktivne razgovore o održavanju summita koji će, ako se dogodi, vjerojatno ostati u Singapuru na isti datum, 12. lipnja i, ako će biti potrebno, biti produžen i iza tog datuma", napisao je Trump na Twitteru samo dan nakon što je otkazao sastanak sa sjevernokorejskim čelnikom obrazloživši tu odluku "otvorenim neprijateljstvom" Pjongjanga.

Glasnogovornik južnokorejskog predsjednika je odgovorio kako je južnokorejsko čelništvo "oprezno optimistično" glede "nade za dijalog SAD-a i Sjeverne Koreje".

"Nastavljamo pozorno pratiti razvoj", rekao je. Trump je ranije naznačio da bi summit mogao biti spašen nakon pomirljive izjave Sjeverne Koreje kako ona ostaje otvorena za dijalog. 1 / 11 Donald Trump "Dali su vrlo lijepu izjavu", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi. To bi čak moglo biti 12.". "Sada razgovaramo s njima. Oni to jako žele. Mi bi to željeli", rekao je Trump.

Trump je u pismu Kimu Jong Unu u četvrtak otkazao sastanak planiran za 12. lipnja u Singapuru, koji je trebao biti prvi susret nekog aktualnog američkog predsjednika i sjevernokorejskog čelnika da bi se, kako se sada čini, dan kasnije ipak predomislio. Susret na vrhu u Singapuru trebao je biti prvi takav susret nekog aktualnog američkog predsjednika i člana Kimove dinastije.

Napose je trebao okruniti razdoblje neviđenog popuštanja napetosti, ali se činilo da će biti veoma složen. Washington traži potpunu i nepovratnu denuklearizaciju Sjeverne Koreje koja će se moći nadzirati.

Pjongjang je upozorio da se nikad neće odreći svog nuklearnog arsenala sve dok se ne bude osjećao siguran pred, kako kaže, američkom agresijom.