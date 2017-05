Trump ekspresno otpustio šefa FBI-ja

"Od glavnog državnog odvjetnika i njegovog zamjenika čija su pisma u prilogu, dobio sam prijedlog da Vas otpustim s položaja direktora Federal Bureau of Investigation (Savezna istražni ured, kako je formalni naziv savezne policije FBI, op. ur.). Prihvatio sam tu preporuku", piše američki predsjednik Donald Trump u pismu koje je potpuno iznenađujuće stiglo direktoru FBI-a Jamesu Comeyju.

"Znam veoma cijeniti da ste me u tri različite prilike informirali o tome da ne vodite istragu i protiv mene. Usprkos tome, suglasan sam s mišljenjem Ministarstva pravosuđa kako niste u stanju učinkovito voditi FBI." Američki predsjednik također ističe kako je "esencijalno" da se vrati povjerenje u FBI. "FBI je jedna od najslavnijih i najuglednijih institucija i danas će biti dan za novi početak u ovom krunskom dragulju institucije za provedbu zakona", objavila je Bijela kuća.

Od tisuća pisama ostala "nekolicina nevažnih"

Pisma koja spominje američki predsjednik je memorandum glavnog državnog odvjetnika Jeffa Sessionsa i njegovog zamjenika Roda Rosensteina. Zapravo se u njima Comeyja kritizira zbog stava i ponašanja u aferi koja možda nije bila "usluga" Donaldu Trumpu - ali svakako je bila "medvjeđa usluga" demokratima i Hillary Clinton.

Opet se radi o povjerljivoj elektroničkoj pošti između Hillary Clinton i njezine pomoćnice Hume Abedin i pitanju, tko je onda mogao vidjeti tu korespondenciju. Isprva je direktor FBI-a izjavio kako je Huma Abedin poslala "na stotine, na tisuće" elektroničkih pisama na prijenosnik svoga muža koji uopće nije ovlašten čitati takvu poštu, ali usprkos tome direktor Savezne policije "ne nalazi osnove" da se pokrene istražni postupak protiv Hillary Clinton - saslušanje Comeyja pred povjerenstvom Senata je bilo tek kratko prije predsjedničkih izbora u SAD-u.

Umjesto istrage, Comey se i pred članovima povjerenstva upustio u razmišljanja o "neodgovornom ponašanju" bivše američke ministrice vanjskih poslova i predsjedničke kandidatkinje demokrata. No onda je ovog utorka (9.5.) stiglo i kratko pismo direktora FBI-a članovima povjerenstva Senata u kojem navodi ispravku izjave koju je dao pod prisegom: na prijenosniku muža Hume Abadin je nađen "samo malen broj" elektroničkih pisama bez većeg značenja. Većina elektroničkih pisama koja jesu bila povjerljiva su se tamo zatekla tek "back-upom" računalnog sustava, dakle bez izričite naredbe i želje sudionika.

Glavni razlog je istraga protiv Trumpovih ljudi

Iako je teško reći da je direktor FBI-a bio osobito spretan u odnosu prema ovom izuzetno osjetljivom pitanju za Hillary Clinton - i doista se otvara pitanje koliko je njezino, kako se tvrdilo "lakomisleno" ophođenje s državnim tajnama naškodilo njezinom izbornom rezultatu, Trumpova smjena Comeyja je iznenadila gotovo sve u Washingtonu. Vodeći predstavnik oporbenih demokrata u američkom Senatu Chuck Shumer je novinarima objavio kako ga je "rano prije podne nazvao predsjednik Trump i rekao mi je kako je dao otkaz direktoru Comeyju. Ja sam nato rekao predsjedniku: 'gospodine predsjedniče, uz dužno poštovanje, činite golemu grešku'."

Jer demokrati nisu nipošto jedini koji misle da je predsjednik Trump "otjerao" direktora FBI-a iz posve drugog razloga: istrage koja se još uvijek vodi o vezama određenih članova Trumpovog tima s Rusijom. Povrh toga, Comey svakako nije učinio uslugu Trumpu kada je, nakon što je on preko Twittera objavio da je njegov telefon u New Yorku bio prisluškivan za vrijeme izborne kampanje i da je to naredio predsjednik Obama, Comey jasno i glasno i pod prisegom izjavio kako "nema baš nikakvih znakova" da je Trumpov telefon bio prisluškivan.

Ali prije svega pitanje, što je to bilo s Rusijom zanima i Trumpove stranačke kolege iz Republikanske stranke. Tako republikanski senator John McCain još jednom ustraje da je tek otpuštanje direktora FBI-a razlog da posebno povjerenstvo nastavi s radom kako bi utvrdilo umiješanost strane sile u predsjedničke izbore u Americi.

Na čelu povjerenstva je također Republikanac, senator Richard Burr je također u svom tweetu izjavio kako je Comey bio "častan javni službenik" i njegov otkaz će "samo uvesti još više pomutnje u ionako tešku istragu".

Više Demokrata pak Trumpovu odluku uspoređuje s tada već paničnim naporima nekadašnjeg američkog predsjednika Nixona u aferi Watergate. Amerikancima je poznat "pokolj subotom uvečer" kada je predsjednik otjerao posebnog istražitelja slučaja Watergate Archibalda Coxa, koja je onda dovela i do ostavke glavnog državnog odvjetnika Elliota Richardsona. Naravno - ništa od toga nije pomoglo i Nixon je na koncu sam odstupio. A ta sudbina prijeti i ovom predsjedniku, misli demokratski senator Tim Kaine.

Oglasio se i bivši djelatnik CIA-e i poznati zviždač, Edward Snowden s upozorenjem kako niti jedan Amerikanac ne smije trpjeti takvu intervenciju predsjednika.