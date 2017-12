Trump ima velike planove za NASU - no hoće li ih baš NASA realizirati?

Donaldu Trumpu svijet više nije dovoljan. Za SAD, odsad je samo "svemir granica", a svojem je Kongresu šapnuo da otisci američkih stopala na dalekim svjetovima više nisu pusti snovi.

Ranije ovog mjeseca Trump je najavio nove "pohode" na Mjesec, ekspedicije na Mars, a možda i puno dalje od toga. Misija na Mjesec nastavlja se na onu koja je započela u Bushevo vrijeme, no stavljena na čekanje nekon što je Obama lansirao program za istraživanje Marsa.

No Trump svoje planove nije precizirao. I dalje se ne zna kada će ekspedicije početi, koliko budžet se priprema za njegovu realizaciju, koji su joj ciljevi, a koje metode.

Nasa je godinama radila na razvoju svemirske kapsule i njezinog sistema za lansiranje, najsnažnije ikada stvorene rakete, u čijem planu je kratko stajanje u Mjesečevoj orbiti. Njihovi planovi lako će se prilagoditi potrebama koje ovise o cilju ponovnog lijetanja na Mjesec.

No Nasa će imati konkurenciju. Kina je od 2007. do danas na Mjesec poslala već tri robota, a planira ih poslati još. Osim njih, privatna američka organizacija Moon Express, koja se natječe za Googleovu nagradu od 30 milijuna dolara, tamo namjerava poslati svoju ekspediciju 2018.

S obzirom na to da ni jedna država nema isključivo pravo na nijedno nebesko tijelo, Trump potiče privatne tvrtke da vrše svoja istraživanja.

Tako su u igru ušle SpaceX i Blue Origin, dvije tvrtke čiji vlasnici Elon Musk i Jeff Bezos za 2018. planiraju pokrenuti svemirski turizam. Musk je objavio kako su dvije osobe već kupile karte za let oko Mjeseca, iako SpaceX nikada nije u svemir poslao letjelice s posadom. Prvi probni let zakazan je za siječanj, a dotad su odbili davati bilo kakve informacije.

Unatoč tome što se Trump suočava s problemima poput ograničenog budžeta i već postojećih Nasinih programa koje je nemoguće prekinuti, ne odustaje od namjere da SAD postane prvak u osvajanju svemira. Ako tome već ne pridonese američka vlada, neka to barem učine njezini birači.