Trump, Rusija i tajne službe

Deset dana prije Trumpovog stupanja na predsjedničku dužnost mnogi američki mediji su izvještavali o tome kako je šef američkih tajnih službi obavijestio Donalda Trumpa i Baracka Obamu o dosjeu koji kruži već mjesecima, a prema kojem ruska tajna služba raspolaže informacijama koje bi mogle štetiti Trumpu. Prema internetskom portalu Buzzfeed, koji je objavio sporni materijal, Moskva je Trumpa već godinama "kultivirala, podržavala i asistirala mu".

Problem je u tome što ovaj materijal, koji se temelji na anonimnim izvorima (očigledno je u pitanju bivši britanski špijun), do sada nije mogao biti potvrđen; ni od Buzzfeeda koji je sve objavio, a niti od drugih medija, poput magazina Mother Jones, koji je još prije izbora pisao o postojanju tog dosjea, ali ga nije objavio jer nije bilo moguće verificirati izvor.

Nema usporedivog slučaja

Identični izvještaji New York Timesa, CNN-a i Washington Posta, prema kojima su tajne službe informirale Trumpa osobno o postojanju dosjea, daju ovoj priči jednu novu dimenziju. Ali, prema tim izvještajima ni same tajne službe nisu mogle potvrditi ili opovrgnuti informacije. Pa ipak su izvor ocijenile vjerodostojnim. No Trump i Kremlj su dosjee ocijenili lažnima.

Sama činjenica da kratko uoči preuzimanja dužnosti dolazi do rasprave o mogućem pritisku Moskve na budućeg američkog predsjednika je novum, naglašava John Harper, profesor vanjske politike na Sveučilištu John Hopkins. "Mislim da ne postoji nijedan slučaj s kojim bi se ovo moglo usporediti. Sve to je prilično šokantno."

Harper i njegov kolega Scott Lucas, koji predaje američku vanjsku politiku na Sveučilištu Birmingham, drže kako je lako moguće da su ruske tajne službe prikupljale materijal o Trumpu. "Jer ima smisla da su ruske tajne službe, kao FSB, željele kompromitirati američke političare kao na primjer Donalda Trumpa i Hillary Clinton", kaže Lucas.

Vjerodostojni izvori

Stručnjaci naglašavaju da za one koji stvari promatraju sa strane nije moguće izvesti zaključak jesu li ove informacije i detalji dosjea o Trumpu točni. Ipak, vjerodostojnost izvora informacija je visoko ocijenjena, kaže Lucas, pa su američke tajne službe smatrale opravdanim da o tome informiraju budućeg i aktualnog predsjednika.

Dalja istraga

Ove činjenice, dodaje Lucas, objašnjavaju da su aktualne optužbe protiv Trumpa mnogo teže nego one od ranije. "Razlika u odnosu na tzv. 'sex-tape' i druge optužbe je u tome da se ne radi samo o politici stranke ili Trumpovim republikanskim ili demokratskim protivnicima. Jer, ako se američke tajne službe bave time i ako smatraju da se stvar dalje treba istraživati, onda je u pitanju ozbiljna stvar."

Lucas i Harper pak imaju različite stavove kada je riječ o mogućim posljedicama ovih optužbi. "Ne vjerujem da će mu ovo naškoditi", smatra Harper. On vjeruje da Trumpu neće biti teško odbaciti optužbe iz dosjea za čiju su izradu, prema medijskim napisima, nalog prvo dali Trumpovi republikanski protivnici, a kasnije demokrati. "I njegovi protivnici u zemlji će se složiti s tim", naglašava Harper, koji Trumpa označava kao 'teflon predsjednika' uspoređujući ga s Ronaldom Reaganom, jer se nijedna optužba „ne lijepi za njega".

"Ja ne vjerujem da će ova taktika proći u ovom slučaju", protivi se Lucas. „Jer nisu samo američke tajne službe one koje kažu da to treba istražiti, nego su tu i važne osobe iz Kongresa koje to traže, a među njima mislim na Johna McCaina."