Trump u svom govoru o stanju nacije potpiruje strahove

U svom prvom govoru o stanju nacije predsjednik Trump nikoga nije poimence uvrijedio. Nije napadao Hillary Clinton niti medije - dvije svoje najdraže mete. Nije produbljivao jaz između republikanaca i demokrata - štoviše, izdeklamirao je fraze o dvostranačkom sustavu, pozivajući tvorce zakona da zajedno rade za dobro američkog naroda. I to bi bilo to što se tiče dobrih vijesti o Trumpovom govoru.

Ali dok bi početak, a u određenoj mjeri i kraj tog vrlo dugog govora, mogli biti okarakterizirani kao pozitivan osvrt s fokusom na ekonomiju i ponos američke nacije, ton sredine govora bio je mračan i prijeteći.

Trump je posebno u dijelovima o imigraciji iznosio crne scenarije o Americi kao navodnoj žrtvi i legalne i ilegalne imigracije. Njegovi opisi migranata koji uništavaju živote običnih Amerikanaca dosegnuli su najnižu točku kada je u političke svrhe instrumentalizirao bol ljudi. Kao i u svojoj predsjedničkoj kampanji govorio je o ljudima čiju su djecu ubili članovi bandi migranata bez papira.

Fokus na imigraciji

Ali rekao je pritom i da doseljenici mogu dovesti neograničen broj dalekih rođaka. To nije točno. Samo članovi uže obitelji - a ne dalji rođaci - mogu doseliti u SAD s onima koji su dobili državljanstvo ili koji imaju Zelenu kartu.Zanimljivo je da su pasusi o imigraciji bili najdetaljniji dijelovi govora koji je inače bio vrlo općenit. Trump je ponovno istaknuo ono što je nazvao četiri stupa imigracijske reforme: pristup državljanstvu za tzv. "sanjare" (dreamers, mladi doseljenici koji su kao djeca došli u SAD bez dokumenata, op. red.), zid na granici, ukidanje različitih lutrija za vizu i drastično smanjenje obiteljskih migracija.

Ono što je važno i opako je da Trump nije samo povezao ilegalno doseljavanje s kriminalnim nasiljem, već je i dva ključna načina da se legalno uđe u SAD - preko Zelene karte i obiteljske migracije - doveo u vezu s terorizmom.

I dok je Trump upotrebio riječ "kompromis" opisujući svoju ponudu da se "sanjarima" ostvarivanje državljanstva, ali uvjetovanu drastičnim smanjenjem legalne migracije, njegova slika Amerike kao države koju ugrožavaju migranti ne ostavlja mnogo prostora za kompromise s demokratima kada je riječ o toj temi.

Znakovito je i da Trump stavlja fokus na zaštitu Amerikanaca od navodne prijetnje koju predstavljaju sve vrste doseljenika, kao i na crne vizije Amerike pod ekonomskom opsadom drugih zemalja koje se služe nepravednim metode trgovine na štetu dobrohotnih američkih radnika. To je dobro prolazilo za vrijeme predsjedničke kampanje kao sredstvo mobilizacije birača - a očito dobro prolazi i danas.

Kletva za SAD kao imigrantsku naciju

Kao što je znakovito i što je želio što manje spominjate: Rusiju o kojoj se izvještava da se miješala u izbore u SAD i da je možda bila povezana s Trumpovom predizbornom kampanjom. Rusija je spomenuta samo jednom, Kina tri puta, a riječ "demokracija" - ni jednom.

Trumpov prvi govor o stanju nacije će sigurno biti dobro primljen među njegovim biračima i imat će odjeka u velikom dijelu Republikanske stranke, ali njegov duboko nativistički ton i oslikavanje zemlje pod opsadom moraju zvučati kao kletva za svakoga tko smatra da je SAD imigrantska nacija i tko vjeruje u njezin moto E pluribus unum ("Mnogi čine jednoga").

No, ovaj govor, s obzirom na sve to, ima bar jedan korisni efekt: konačno bi trebao ušutkati sve besmislene priče o Trumpu kao potencijalnom "ujedinitelju" ili o tome da će se on, kada jednom dođe na predsjedničku dužnost, "resetirati".