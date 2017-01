Trumpova psihologija masa i tajna uspjeha

Nakon izbora Trumpa za 45-og američkog predsjednika svi se pitaju kako se to moglo dogoditi? Zaprepaštenost zbog izbora predsjednika koji polarizira svijet je i nakon njegovog preuzimanja vlasti velika.

Trumpu je uspjelo pridobiti i ujediniti mnoštvo ljudi, koji su stali iza njega. I to zato što, kao i mnogi drugi političari, poznaje psihološki efekt koji ima izbor riječi, intonacija, mimika i gestikulacije. Nisu to nikakve čarolije. To su samo najvažnija pravila za uspješan i agresivan govor.

1. Traži problem

Trump se pobratimio sa srednjim slojem (pretežno) bijelaca, koji su uz to i slabo obrazovani. Prepoznao je potencijal, koji je tinjao u tom isfrustriranom dijelu američkog društva i proglasio se njihovim glasnogovornikom. Na svojoj inauguraciji je rekao da zaboravljeni više neće dugo zaboravljeni i da će njegovim izborom ljudima ponovo vratiti vlast.

Vjeruju li ti ljudi u to? Donald Trump nije "od jučer" dio američke ekonomske elite. I sada se on stavlja u funkciju glasnogovornika malih tvorničkih radnika? To je upravo tako, smatra medijski stručnjak za psihologiju medija i komunikolog Benjamin Lange sa Univerziteta Würzburg. "Kada bih ja bio prosječni američki birač koji je glasao za Trumpa, vjerojatno bih razmišljao na ovaj način: Pa on je uspješan biznismen, on će se znati nositi s funkcijom predsjednika. Za onoga tko nema puno za izgubiti, Trump ima ekonomsku kompetentnost", kaže Lange.

2. Govor tijela alfa muškarca

Psiholog Benjamin Lange opisuje Trumpa kao tipičnog alfa-muškarca, koji je dominantan i agresivan. Pogledao je njegov govor na inauguraciji. Trumpov izraz lica bio je ozbiljan, oči sužene. Samo ne osmijeh! "Muškarci na visokoj funkciji i najvišeg statusa se ne smješkaju", kaže ovaj psiholog. "To bi odvratilo pozornost od ozbiljnosti situacije".

3. Govor: Ti si narod!

Govor mora biti prilagođen problemu. Većini Trumpovih birača pripisuje se slabo obrazovanje. Svijet je sve teže razumjeti zbog kompliciranih međunarodnih ispreplitanja. Trumpov slogan stoga glasi: Rečenice kratke, poruke jednostavne. Jer, do sada Trumpu nije bilo bitno da svijet promijeni, nego da okupi i pridobije te frustrirane ljude.

Kako bi ojačao savez s običnim ljudima, Trump, obraćajući se svom biračkom tijelu, koristi psihologiju masa - ili krda. "On stalno upotrebljava 'mi' i 'nas' i kreira grupni osjećaj za ljude, koji već dugo nisu osjećali pripadnost nijednoj grupi", kaže komunikolog Lange. On govori o pokretu "movement" - i svojim pristalicama daje osjećaj da su dio nečeg velikog.

U takvim govorima kao što je Trumpov preporučuje se upotreba riječi koje su nabijene emocijama. Trump je govorio o drogama, kriminalu i bandama. Ove teme su medijalno tako prisutne da ljudi i ako se nisu osobno susretali s njima, osjećaju strah. "Droge, kriminal, bande - od danas je dosta s tim!", rekao je Trump. Dakle, najprije je podsjetio na strah a onda se predstavio kao spasitelj - to je poznati trik svih populista.

4. Zaboravi kognitivnu disonancu

Što me briga za ono što sam rekao jučer! Potpuno je bespotrebno konsekventno slijediti crvenu nit, koja vlastite misli čini logičnim i razumljivim. Ljudska psiha je u stanju eliminirati očitu kontradiktornost, takozvanu kognitivnu odnosno spoznajnu disonancu. Posljedica je reakcija koja glasi: "On to sigurno nije tako mislio." ili "Toga se ne mogu sjetiti". Tako se psiha pokušava riješiti kontradikcije", pojašnjava Lange. "Tu spoznajnu disonancu najbolje neutraliziraš kada se koncentriraš na stimulanse, koji uklanjaju sve što je kontradiktorno."

5. Ono što svi želimo

Trump nije jedini agresivni govornik među političarima. Naprotiv, "Anton Hofreiter ili Claudia Roth iz, reklo bi se prije pacifistički orijentiranih Zelenih, su u stanju držati tako agresivne govore da imate osjećaj da perje leti na sve strane", kaže Lange. Trump se međutim izdiže iznad njih svojim uživanjem u vrijeđanju drugih.

Pa ipak alfa mužjaci na vodećim pozicijama nisu ništa neobično. Zar svi mi pomalo "ne padamo" na agresivne. "To je kao kod izbora partnera", kaže Lange. "Želimo nekog tko je izvana snažan a prema nama nježan i drag". Za Trumpove birače "America first" ne znači ništa drugo do - izvana tvrd a unutra mekan.