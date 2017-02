Trumpova zabrana ulaska je opasna i kontraproduktivna

Donald Trump je u predizbornoj kampanji dobivao simpatije na strahu od terorizma, muslimana i useljavanja. Njegove parole "ekstremne provjere" osoba koje žele ući u SAD i načelne zabrane ulaska muslimana u SAD izazvale su zgražanje diljem svijeta. On je istovremeno svojim radikalnim zahtjevima nametnuo politički diskurs predizborne kampanje i ojačao svoje najvjernije birače u entuzijazmu potpore Trumpu.

Zato ne čudi da je Donald Trump već u prvom tjednu nakon preuzimanja predsjedničke dužnosti krenuo u ostvarivanje svoga kursa. Najavljena gradnja zida na granici s Meksikom bila je prvi korak. Sad proglašena zabrana ulaska u SAD za građane sedam većinski muslimanskih zemalja je drugi korak.

Ali, dok Trumpova najava gradnje zida ostaje do daljnjega samo najava, dekretom uvedena, ali diletantski pripremljena zabrana ulaska pokazuje odmah svoj učinak. Posljedica je bila: kaos diljem svijeta na zračnim lukama s putnicima koji ne mogu dalje, bespomoćne zrakoplovne kompanije, neobaviješteno sigurnosno osoblje i američke vlasti koje proturječe jedne drugima.

No dobro, priznat će neke dobrohotne Trumpove pristaše, početna provedba nije bila optimalna, ali će reći da nova uredba poboljšava nacionalnu sigurnost i da je stoga ispravna. Ali, upravo to ona ne čini. Jer, paušalna zabrana ulaska za građane sedam većinski muslimanskih zemalja samovoljna je, nekoherentna i ona krši temeljne američke vrijednosti. Tako se čovjek mora pitati primjerice, zašto se zabranjuje ulazak u SAD građanima sedam većinski muslimanskih zemalja koje su možda stvarno problematične, ali ne građanima iz zemalja koje su bile umiješane u terorističke napade na SAD, kao što je recimo Saudijska Arabija? I zašto obrani od terora služi i to kad se malu djecu i stare osobe zadržava na zračnim lukama?Zabrana ulaska ne donosi veću sigurnost

Nema nikakvog razloga da jedna nova vlada ne preispita sigurnosne mjere. Ali SAD već ima vrlo opsežan i intenzivan program provjere osoba koje žele ući - pogotovo iz zemalja koje su sigurnosno-politički problematične. Upravo zbog toga dugotrajnog procesa Sjedinjene Države su, u usporedbi s drugim zemljama, primile jako malo izbjeglica. Zato je ovaj ishitreni potez sa sigurnosnoga gledišta nepotreban i kriv.

Ali, ne samo to. Zabrana ulaska je i kontraproduktivna. Jer, za brojne muslimane diljem svijeta to je potvrda poruke koju je predsjednički kandidat Trump poslao u predizbornoj kampanji, naime da su oni i njihova religija u Trumpovoj Americi nepoželjni. A to upravo koristi islamističkim ekstremistima po cijelom svijetu.

No, nisu šokirani samo brojni muslimani, bez riječi su i prijatelji Amerike tradicionalno otvorene svijetu, u Sjedinjenim Državama i izvan njih, koji se čude koliku je štetu ugledu te zemlje nanijela Trumpova vlada u samo tjedan dana vladanja i kako ona još više dijeli ionako duboko podijeljenu naciju, ne obazirući se na održane masovne prosvjede. A opravdana je bojazan da je to tek početak. Jer, sljedeći predsjednički izbori održavaju se tek za 1.373 dana.