Trumpovo dragovoljno dolijevanje ulja na vatru Bliskog istoka

Gotovo čitav svijet je američkog predsjednika upozorio da to ne čini: Palestinci i arapski svijet, to se podrazumijeva, ali i Njemačka, Velika Britanija, Europska unija, Rusija, čak i Papa. Čulo se i mnogo glasova Židova, to je kritizirao i ugledni list Haaretz, baš kao i Središnje vijeće Židova u Njemačkoj. Svi oni zajedno nisu uspjeli zaustaviti Donalda Trumpa.

Jer Trump je začepio uši. Bez obzira na sva upozorenja i strahovanja od nove eksplozije nasilja na Bliskom istoku ispunio je svoje predizborno obećanje i jednostrano priznao Jeruzalem kao glavni grad Izraela - uključujući i preseljenje američkog veleposlanstva iz Tel Aviva u podjednako „sveti grad" i za židove, kršćane i muslimane.

Poniženje Palestinaca

Ne na kraju je to simbolički ozbiljan potez, jer mnogi Arapi i muslimani i izvan Palestinskih područja to mogu shvatiti kao teško poniženje i politički poraz. Sve što ima ikakve veze s Jeruzalemom je tamo oduvijek provociralo i političke i vjerske osjećaje.

Na političkoj razini, SAD tako demonstrativno i bez ikakve potrebe krši konsenzus koji je desetljećima vladao u bliskoistočnoj diplomaciji po kojem bi se status Jeruzalema riješio tek konačnim mirovnim sporazumom. Jer i Palestinci istočni dio Jeruzalema smatraju glavnim gradom svoje države kojoj teže. A SAD je ovom Trumpovom odlukom zapravo kao jedina zemlja na svijetu priznao i legitimirao izraelsku aneksiju Istočnog Jeruzalema što se dosad jasno proglašavalo kršenjem međunarodnog prava.

Trump time stvara gotove činjenice i gura pred oči Palestincima i čitavom arapsko-muslimanskom svijetu njihovu vlastitu nemoć. Srditi prosvjedi, izljevi nasilja, teror, prosvjedne note, prekid političkih kontakata ili diplomatskih odnosa: mnogo ozbiljnije reakcije prijete da će tek doći i američki predsjednik sa svojom apsurdnom i izuzetno opasnom odukom, za to snosi punu odgovornost. Politički se ni na koji način ne može opravdati. Trump time samo dragovoljno i opasno potpaljuje Bliskoistočni sukob.

Usprkos svim prosvjedima, jako je malo vjerojatno da će Trump promijeniti mišljenje, bez obzira kako to izveo. Neovisna država Palestinaca, ako bi ikad nastala, ne samo da će morati tražiti neki drugi glavni grad, nego i prihvatiti nove, bolne ustupke. Osovina između Sjedinjenih Država i Izraela je trenutno tako snažna i bliska da su Palestinci i Arapi bespomoćni protiv toga - a povrh toga dolazi činjenica da mnoge arapske zemlje javno iskazuju solidarnost sa svojom „palestinskom braćom", mada zapravo slijede sasvim drugačije prioritete.Svršen čin

Tako je i regionalna „teška kategorija", Saudijska Arabija, pravodobno upozorila američkog predsjednika na jednostranu promjenu statusa Jeruzalema. Ali Saudijci trenutno imaju pune ruke posla da promijene svoju okoštalu strukturu moći i ogorčeno se bore protiv sve većeg utjecaja njihovog geostrateškog rivala Irana. U tome su prisiljeni osloniti se na snažnog partnera kao što je Trump i usprkos nepostojećih diplomatskih odnosa, zapravo teže suradnji s Izraelom koji Iran također smatra rizikom za sigurnost u regiji.

Saudijska Arabija se smatra nekom vrstom kuma u budućem bliskoistočnom miru. Ali svaki napredak je postao nemoguć u neko dogledno doba zbog ove odluke Trumpa, makar bi vladajući u Saudijskoj Arabiji mogli biti podjednako ravnodušni prema sudbini Palestinaca kao što je ravnodušno čelništvo Irana koje svoje ambicije rado krije u pro-palestinskoj retorici i parolama mržnje prema Izraelu.

Sjedinjene Države svojom odlukom tek priznaju realnost i ustraju u cilju postizanja mira na Bliskom istoku, izjavio je Trump prilikom objavljivanja svoje odluke. To se još jedino može proglasiti ciničnim. Jer oni koji će patiti od posljedica kakvih se možemo pribojavati će biti podjednako i Izraelci i Palestinci.