Tshegue izvrsno novo pojačanje OTP World Stagea na INmusic festivalu #13

Hvaljeni afro-garage duo Tshegue nastupiti će na INmusic fesivalu #13 u sklopu projekta Multikulturalizam u glazbi!

Osovinu Tshegue čine Faty Sy Savanet i Nicolas Dacunha koje je prema vlastitom svjedočenju u predgrađu Pariza spojila sudbina. Iako im se na bini priključuju udaraljkaši i dodatni vokali, Faty i Nicolas oblikovali su jedinstveni zvuk kojim se Tshegue probija na europsku i svjetsku glazbenu scenu. Njihov spoj tribal i karakterističnih afričkih udaraljki sa garage rockom, dodatno pojačan moćnim rimama i stihovima u izvedbi impresivne Faty, svrstavaju Tshegue među najbolje live sastave na novijoj europskoj i world music sceni.

Faty Sy Savanet je rođena i odrasla u Kinshasi, glavnom gradu Konga, gdje je zbog svog specifičnog asertivnog stava dobila nadimak „Tshegue", odnosno ulični sinonim za riječ „dječak". Faty je zadržala nadimak i stav i nakon preseljenja u predgrađe Pariza gdje je srodnu glazbenu dušu pronašla u Parižaninu Nicolasu, poznatijem pod nadimkom Dakou, a nekoliko godina kasnije rođen je i glazbeni projekt Tshegue. EP prvijenac Survivor, izdali su u lipnju prošle godine - intenzivan, hrabar i energičan, Survivor i Tshegue su pozivnica na ples koji se ne odbija.

Nastup grupe Tshegue dio je i višegodišnjeg ciklusa Multikulturalizam u glazbi koji već preko devetnaest godina kontinuirano u Hrvatskoj predstavlja world music glazbenike iz cijelog svijeta. Projekt "Multikulturalizam u glazbi" nastoji kroz glazbu zrcaliti univerzalizam u raznolikosti, ukazati na važnost kulturnih raznolikosti i njihovu nezamjenjivu ulogu u formiranju suvremenog društva i kulture. Tshegue na trinaesto izdanje INmusic festivala dolaze uz pomoć ETEP projekta (European Talent Exchange Programme) koji promiče mobilnost europskih glazbenika.

Tshegue se na INmusic festivalu #13 pridružuju velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombinu, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse i mnogim drugima.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).