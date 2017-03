Turska u zaleđu

Turska sve više i više prelazi u zaleđe. Turski predsjednik Erdogan sve očiglednije vodi svoju zemlju prema islamski obilježenoj autokraciji. Neki čak misle i strahuju da je vodi u islamski obilježenu diktaturu. Pri tome nije riječ o transformaciji iz jedne parlamentarne demokracije u predsjednički sustav koji Erdogan pravi prema svojoj mjeri - uključujući vjerojatno i provođenje smrtne kazne.

Riječ je o turskoj svakodnevici: o uhićenju desetaka tisuća osoba u vojsci, u upravi, u školama, na sveučilištima, u institucijama vlasti - svi pod sumnjom da su pristaše Gülenovog pokreta koji bi želio svrgnuti Erdogana s vlasti. U tom valu uhićenja pravna država dospijeva na krivi kolosijek - a pri tome i slobode tiska i mišljenja.

"Svi smo mi Deniz" - stoji u novinama u Njemačkoj, stoji na Facebooku i na Twitteru. Da, mi u medijima smo svi Deniz. Svi mi se brinemo za našeg kolegu - i za druge 154 novinarke i novinara koji također trenutno borave u turskim zatvorima. Brinemo se za slobodu medija, za slobodu mišljenja u Turskoj. Brinemo se za Tursku. Ona se odmiče od Europe. Zemlja je u političkom zaleđu. Istražni zatvor za Yücela je sinonim za to.

Više od 150 novinara je u međuvremenu uhićeno, borave u istražnim zatvorima. Novine su zatvorene, a druge su usmjerene na kurs koji odgovara vlastima. Oporbeni glasovi se mogu samo još rijetko čuti, vidjeti, pročitati. A sada je i jedan njemački novinar u istražnom zatvoru, Deniz Yücel. On ima impresivnu, opravdanu solidarnost koja se proteže i do vlade, njemačke kancelarke i ministra vanjskih poslova. Do sada je njemačka vlada kada je riječ o kliženju Turske prema autokraciji bila suzdržana. Nastupala je umjereno. Vlada je pokušavala izgraditi dodatni most prema Turskoj i prema Erdoganu. I zbog opravdane zabrinutosti da bi previše žestoka kritika Erdogana mogla ugroziti ugovor o izbjeglicama.

No sada više ne može izbjeći vrlo jasno zauzimanje stajališta. I to u vrijeme u kojem je turska javnost uzbuđenja kao rijetko kada ranije. Jer u Turskoj nema više političkog međuprostora za sive tonove i diferenciranja. Postoji još samo za ili protiv Erdogana. Postoji samo još prijatelj ili neprijatelj.