Tús Nua i Lika Kolorado nova domaća pojačanja INmusica #13

Sjajnom line-upu INmusic festivala #13 pridružuju se i dva odlična hrvatska glazbena imena: Tús Nua i Lika Kolorado!

Tús Nua je sve popularnije ime na domaćoj sceni, a cure su prošle godine objavile hvaljeni album prvijenac "Horizons" koji je bio popraćen sjajnim kritikama od strane publike i struke. Tús Nua su u proteklih par mjeseci odradile promociju albuma diljem Hrvatske i regije, a svoj svjež i jedinstveni zvuk donose nam i na ovogodišnji INmusic!

Četveročlani bend Lika Kolorado u posljednjih godinu dana također niže uspjeh za uspjehom, a nakon sjajne koncertne sezone prošle godine, predstavili su i album prvijenac "Smiješ zaurlat" koji je pokupio odlične kritike. Svoje žestoke riffove i zarazne melodije donose i na ovogodišnje izdanje INmusica. Grupa Lika Kolorado je osnovana 2016. godine, a nastupa u sastavu Ana Jelić (bas), Filip Riđički (vokal), Vanja Senčar (gitara) i Pavle Gulić (bubanj).

Domaća pojačanja Tús Nua i Lika Kolorado pridružuju se spektakularnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 30 ožujka.

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije) do 30. ožujka u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).