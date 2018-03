Tús Nua objavile novi singl i spot "There's a thin line between everything"

Tús Nua je sve popularnije ime na domaćoj sceni, a cure su upravo objavile novu pjesmu i spot "There's a thin line between everything", što je ujedno i treći singl s hvaljenog albuma prvijenca "Horizons". Iza produkcije videa stoji Jordi Ilić, a kako sve izgleda pogledajte na kraju članka.

Album "Horizons" sjajno je prihvaćen od strane kritike i publike te se našao na brojnim top listama najboljih albuma 2017. godine, a početkom godine je njihova pjesma "Fight!" došla i do američkog radija KEXP smještenog u Seattleu.

Tús Nua su u proteklih par mjeseci odradile promociju albuma u zagrebačkoj Tvornici kulture, svirale su na Akustici, a bile su i na kratkoj turneji po regiji. Uskoro objavljuju nove datume turneje kojom će posjetiti velike domaće i regionalne festivale.

Na albumu "Horizons" nalazi se ukupno 9 pjesama, a uz standardnu postavu benda (Jordi Ilić, Jelena Božić, Matea Milevoj), na albumu su surađivale s brojnim kolegama sa scene. Album „Horizons" možete poslušati i besplatno preuzeti na službenom Bandcampu benda.