Tús Nua se čuje do SAD-a

Tús Nua nakon uspješnog albuma prvijenca "Horizons" još uspješnije ulaze u novu godinu. Njihova pjesma "Fight!" odabrana je kao pjesma dana na američkom radiju KEXP smještenom u Seattleu, a američka izdavačka kuća Weltraum-Wal Records će uskoro objaviti album na kazeti i na njihovom tržištu.

Album "Horizons" sjajno je prihvaćen od strane kritike i publike, čemu svjedoči i činjenica da se našao na brojnim top listama najboljih albuma 2017. godine u samome vrhu. Prije mjesec dana Tús Nua su odradile i koncertnu promociju albuma u zagrebačkoj Tvornici kulture, a uskoro planiraju i turneju po regiji i ostatku Europe. Najavljen je i njihov nastup 13. veljače u Rockmarku u sklopu programa Akustika, kao i 15.2. u Szegedu, 17.2. u Beogradu te 23.3. u Zadru, a uskoro će objaviti i ostale datume za predstojeće mjesece.

Na albumu "Horizons" nalazi se ukupno 9 pjesama, a uz standardnu postavu benda (Jordi Ilić, Jelena Božić, Matea Milevoj), na nekoliko pjesama su gostovale članice benda Žen, Sara Ercegović (bubnjevi na "Geysir", "Obvious" i "Repeat") i Eva Badanjak (synth na "There's a thin line between everything"), zatim Ivana Picek (Pi) kao back vokal na "There's a thin line between everything", Lucija Potočnik (Irena Žilić, ex Mika Male) koja je odsvirala bas na "Matches", te Goran Grey (###) koji je gostovao na bubnjevima za "Fight", a na nekolicini pjesama u aranžmanu je sudjelovala Emerge Dora (ex Bleeding on Wednesday, Vice Atlantic).

Album „Horizons" možete poslušati i besplatno preuzeti na službenom Bandcampu benda: https://tus-nua.bandcamp.com/