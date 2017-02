Tvornica zvuka s Nenadom Sinkauzom ponovo u Studentskom centru!

Druga radionica elektroničke i improvizirane glazbe za djecu naziva Tvornica zvuka pod vodstvom glazbenika i skladatelja Nenada Sinkauza počinje 13. veljače i trajat će tri mjeseca, a održavat će se se svakog ponedjeljka u dvije grupe: od 18 do 19h te od 19:15 do 20:15 u Studentskom centru.

Dolazak u Tvornicu zvuka za buduće glazbenike je besplatan, a broj članova jr. impro ansambla je ograničen. Prijave i sve potrebne informacije šaljite na davorka.begovic@sczg.hr.

Radionica je namijenjena djeci u dobi od 8 do 11 godina, a u ovome edukativnom projektu mali će se glazbenici budućnosti upoznati s mikrofonima, efektima, sintetitizatorima..., te će kroz upotrebu vlastitog glasa (i tijela) i audio opreme naučiti osnove improvizacije.

U Tvornici zvuka glazba se proizvodi upotrebom različitih predmeta, efekata, live samplingom, moduliranjem glasa, ali prije svega igrom kroz koju će juniorski improvizatorski ansambl doći do svojevrsne instant kompozicije na nivou prilagođenom upravo njihovom uzrastu, percepciji i spoznaji o glazbenoj umjetnosti.

"Pokušavam djeci objasniti da muzika nije samo ono što se čuje na televiziji, strofa i refren, da to nisu samo pop pjesmice niti samo klasična glazba. Veliki fokus stavljam na slušanje. Zapravo ih pokušavam učiti da slušaju jedan drugoga i to što rade. I pokušavam ih učiti svirati raznim predmetima, vrećicama za smeće, stiroporima, i tako dalje, i onda zajedno moduliramo te zvukove kroz efekte." pojasnio je voditelj Nenad Sinkauz.

Muzički salon Kulture promjene prošle je godine pokrenuo novi projekt: radionicu elektroničke i improvizirane glazbe za djecu naziva Tvornica zvuka pod vodstvom glazbenika i skladatelja Nenada Sinkauza. Pilot projekt pokazao se izuzetno uspješnim, a interes djece i roditelja sve veći i veći. Naši su pioniri Tvornice zvuka ili glazbenici budućnosti, radionicu završili koncertom kojim su ujedno na najljepši mogući način otvorili prošlogodišnji 4.Izlog suvremenog zvuka.

"Sinoćnji nastup bio je famozno iznenađenje, ne samo za okupljene roditelje u MM Centru već i za one koje općenito zanima inače izuzetno zanimljiv koncept Izloga suvremenog zvuka kao poligon novih ideja i svih mogućih oblika rastezanja okvira shvaćanja postojećih glazbenih obrazaca. Sinkauz je od svojih 'pionira' sklopio do sada neviđeni ansambl, podijelio uloge i instrumente, te pustio dječjoj mašti na volju izvođački pristup, dok je on dirigentski otvarao i zatvarao zvučna poglavlja stvarajući tako jedinstvenu onomatopejsku vizuru koja bi bez problema mogla biti zvučna slika neke predstave, kao što je bilo zanimljivo i samo posmatranje i slušanje te neverbalne i beznotne glazbene komunikacije koja je izlazila iz razglasa MM centra. Sinkauz je tako sve dječje nespretnosti i gubitak koncentracije zbog zaigranosti okrenuo u izvođačku korist. Kroz tu zvučno avanturu premijerno su kročili i on i djeca, dakako i publika." Zoran Stajčić, Ravno do dna

"Imati nekoga kao što je Nenad Sinkauz, čovjek koji radi u eksperimentalnom rock bendu, koji zna kakvi su svjetski tokovi, mislim da je to izvrsna situacija. Kad takav čovjek odluči raditi s djecom to je prilika koja se ne propušta." Zoran Stajčić

Nenad Sinkauz (1980.) magistrirao je etnomuzikologiju u Padovi. Po zanimanju je skladatelj i izvođač u glazbenim, plesnim, kazališnim i multimedijskim projektima. 2002. osniva sastav East Rodeo u sklopu kojeg surađuje s nizom međunarodnih jazz i rock glazbenika, spajajući avant-rock, živu elektroniku, noise, eksperimentalnu i improviziranu glazbu. Sinkauz je autor i izvođač u hvaljenome audiovizualnom projektu ... day of the year koji kroz improvizaciju i live sampling istražuje odnose zvuka i videa. Kao skladatelj i izvođač surađuje s velikim brojem glazbenika, koreografa, kazališnih i filmskih redatelja u Hrvatskoj i inozemstvu: Mala Kline, Dalibor Matanić, Marc Ribot, Warren Ellis, Greg Cohen, Ivana Sajko, Franka Perković, Roberta Milevoj, Francesco Scavetta, Mikiko Kawamura, Matija Ferlin, Petra Hrašćanec, Saša Božić, BADco. i drugi.