U svijetu vlada pomama za korejskim popom

Vjerojatno niste ni sanjali da će hrvatski klinci jednog dana biti zaluđeni korejskim popom. No kako internet svakodnevno postaje sve popularniji i korišteniji, imamo priliku istražiti razne filmove i glazbu iz stranih zemalja puno lakše nego što je to bilo prije deset-petnaest godina.

Tako se pomoću interneta proslavio K-pop, što je skraćenica za korejsku pop glazbu. Svi su sigurno barem jednom u zadnjih nekoliko godina čuli ili vidjeli video za pjesmu „Gangnam Style", no ako mislite da ste time postali stručnjak za K-pop, grdno se varate.

Ono što odvaja K pop od svih ostalih žanrova glazbe su izuzetno kreativni spotovi, ekscentrična moda i nevjerojatnotežak rad koji stoji iza svakog uspješnog izvođača. Naime, u Južnoj se Koreji ne postaje instant zvijezda prijavom na Supertalent ili X-Factor kao u zapadnim zvijezdama.

Prvi korak do slave budućeg K-pop idola je težak rad i vježbanje. Svi koji žele postati K-pop idol prvo moraju otići na audiciju u jednu od mnogih diskografskih kuća, tj. njihovih agencija za talente, no konkurencija je toliko jaka da neki znaju godinama vježbati s profesionalcima samo da bi prošli audiciju, i nije neuobičajeno otići na više od trideset audicija prije nego što uspiju proći prvi korak. Ako prođu audiciju, tada postaju pripravnici te agencije.

Put od audicije do debija u nekoj glazbenoj skupini neizmjerno je mukotrpan te zna trajati godinama (ugovori sa pripravnicima obično traju dvije do četiri godine), a poneki pripravnici treniraju u nekoliko različitih agencija prije nego što napokon uspiju debitirati na sceni. Pripravnici tada prolaze intenzivnu obuku pjevanja, plesa, glume i govora te se međusobno natječu za pažnju producenata. Samo mali postotak bude dovoljno dobar da uspije potpisati pravi ugovor s agencijom.

Tipičan radni dan jednog prosječnog pripravnika može trajati do petnaest sati, jer su treninzi svaki dan od deset sati ujutro do deset sati navečer, a onima koji uz sve to dodatno ne vježbaju individualno, imaju minimalne šanse za debijem. Zbog toga mnogi mladi pripravnici ne završe srednju školu, jer im je karijera puno važnija od školovanja, iako samo 10% pripravnika zapravo dogura do debija.

Za one koji prežive nakon nekog vremena i zasluže mjesto u grupi, koje mogu imati i do dvadeset članova - pišu se pjesme, te se pjesme onda snimaju, za njih se rade koreografije koje moraju biti originalnije od onih koje grupe koje su trenutno popularne izvode, a zatim se mora izboriti za visoko mjesto na ljestvicama što uz ogromnu konkurenciju opet nije lako.

No, isplati se. Marketinški ugovori s raznim kompanijama, glavne uloge u filmovima i serijama - sve to dolazi sa slavom koja čeka K-pop idola.

Među onima koji su ostvarili svoj san nalaze se skupine poput Big Banga, muške grupe koja je od svog debija 2006. uspijela skupiti ukupnih 1,5 milijardu pogleda na svim svojim spotovima, EXO, BTS (trenutno najpopularniji bend), EXID, AOA, 2NE1, SHINee, GOT7 ili Girls Generation, koje smatraju azijskom verzijom britanske grupe „Spice Girls".

Za sve zainteresirane pripremili smo playlistu najpopularnijih K-pop pjesama.

1. BIG BANG - BANG BANG BANG

2. EXO - Monster

3. BTS - DOPE

4. EXID - Up & Down

5. AOA - Miniskirt

6. 2NE1 - I AM THE BEST

7. SHINee - LUCIFER

8. GOT7 - Girls Girls Girls

9. Girls Generation - Gee

Uživajte: