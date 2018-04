U trileru On kaže/ona kaže pomrčina Sunca skriva nasilni zločin

Erin Kelly hoda po tankom rubu u romanu On kaže/ona kaže, pomalo nalik koroni koja nakratko okružuje Mjesec tijekom Sunčeve pomrčine. Slično tom neobičnom fenomenu, savršeno oblikovan triler funkcionira zahvaljujući jezivoj ravnoteži. Ubacite previše zavjera ili slučajnosti i knjiga će poprimiti amaterski ton. Napišite previše šokantnih i iznenađujućih prizora i priča će ispasti šuplja. Kelly upravo nevjerojatnom vještinom balansira tajnama i napetošću te na kraju uspijeva iznenaditi čitatelja. I to poprilično.

Smješten u zatvorenu zajednicu ljudi koji prevaljuju velike udaljenosti kako bi promatrali pomrčine, ovaj triler sadrži likove povezane nasiljem na festivalu tijekom pomrčina Sunca. Kit je čitav život 'lovio' pomrčine, a Laura je došla vidjeti prvu. Dok lutaju poljem u Cornwallu u potrazi za procjepom među oblacima koji im zaprječuju pogled na Sunce, udalje se od gomile i nalete na Beth - upravo dok muškarac ustaje s nje. Narednih šesnaest godina Kit i Laura bit će neraskidivo povezani s Beth i pričom o njezinu napadaču.

Nakon što navodnog napadača osude, Beth upada u Kitov i Laurin život te maleni londonski stan. Kako počinje djelovati sve nestabilnijom i potencijalno opasnom, par se zapita u kojoj je mjeri njezino ponašanje posljedica traume, a u kojoj duševne bolesti. Kada se staklena krhotina nađe u Kitovu stopalu, a požar gotovo proguta i njega i Lauru, par se počinje skrivati.

Kellyno štivo brzo napreduje i premda je mjestimično posuto biserima retorike, prikladno je za čitanje tijekom ovih nestabilnih proljetnih večeri. Njezin preokret podsjeća na Gillian Flynn - i to je ogroman kompliment - iako On kaže/ona kaže ne sadrži izraženo nasilje i sadistički odjek Flynninih knjiga. No to ne znači da mu nedostaje jezovitosti i šokantnih preokreta. Kelly se umješno služi bjelodano romantičnim aspektom kao što je pomrčina, ali u tome ne pretjeruje. Naprotiv, taj prirodni fenomen baca dodatne sjene na ionako mračnu radnju.

Gradeći napetost ne na temelju krivnje ili nevinosti napadača već na motivaciji troje ljudi koji su svjedočili njegovu zločinu, Kelly plete priču koja posjeduje emocionalnu težinu. Nekoliko zapleta - o kojima ne možemo govoriti da ne pokvarimo iznenađenje - premješta krivnju i odrješenje s lika na lik. Svi su upleteni nešto skrivili; pitanje glasi, tko najviše? Svaki čitatelj to će presuditi sam - samo pazite da vas likovi ne uvuku u svoje stravične tajne. (Stilus, 99,00 kn)