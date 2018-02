Učenje stranog jezika je tjelovježba za mozak

Učenje stranog jezika vjerojatno vam iskače kao oglas na sve strane, obećavajući vam savladavanje u nekim nevjerojatnim rokovima, no kad to stavimo na stranu, to je vjerojatno najbolja stvar koju možete napraviti za svoj mozak.

Naime, znanstvena istraživanja su pokazala da učenje stranih jezika popravlja funkciju korteksa i hipokampusa, dijelova mozga ključnog za pamćenje, sugeriraju novi nalazi.

Štoviše, istraživači uspoređuju učinak ovakvog učenja s utjecajem tjelovježbe na snagu mišića.

Po njihovim riječima, dodatan napor usmjeren učenju stranog jezika rezultira dodatnim poboljšanjem funkcije mozga te općenitim poboljšanjem jezičnih sposobnosti.

Uz to, nova testiranja sugeriraju kako bilingvalne osobe imaju bolje rezultate na testiranjima koncentracije i istovremenog obavljanja većeg broja zadataka - famoznog multitaskinga.

Ranije studije su pokazale kako je poznavanje najmanje jednog stranog jezika povezano s odgodom pojave prvih simptoma Alzheimerove bolesti.

Stoga, ako imate imalo vremena... krenite učiti neki strani jezik, isplatit će vam se!