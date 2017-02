Učenje zapravo nije tako teško

Učenje se, u percepciji ljudi, uglavnom svodi na sjedenje za knjigom. Sjediš, griješ stolicu i učiš. Pri tome je kombinatorika radnji slična jo-jo mehanizmu: pročitaš (odmatanje uzice) - pamtiš (namatanje uzice), pročitaš - pamtiš, pročitaš - pamtiš, odmatanje - namatanje, odmatanje - namatanje...

No, učenje je ipak puno šira priča od jo-jo mehanizma, dio je većeg konteksta čiji elementi intenzivno utječu na kvalitetu procesa i na rezultat. Primjerice, samopouzdanje i slika o samome sebi igraju veliku ulogu u učenju.

Kako? Zašto? Zato što stupanj samopouzdanja i obilježja slike o samome sebi definiraju naš odnos prema teškoćama, problemima i izazovima u učenju, te određuju način kojim ćemo se s navedenim suočavati ili ih izbijegavati. Manjak samopouzdanja i loša slika o samome sebi već na početku učenja mogu determinirati konačni ishod.

Učenik nailazi na prepreku ili problem - to može biti dio teksta koji ne razumije, težak zadatak, bilo kakva nejesnoća, itd.. - i podsvjesno doživljava ili svjesno razmišlja kako on ''ionako nije dovoljno pametan da to shvati'', kako je to ''preteško za njega'', kako ''nema dovoljno sposobnosti da shvati nešto tako komplicirano'', i već unaprijed odustaje. Kod osobe s većim samopouzdanjem i pozitivnijom samopercepcijom rasplet se iste situacije odvija drugačije.

Na učenje utječu i neke druge osobine koje se mogu razvijati, posebno kada se osvijesti njihov utjecaj na učenje. Upornost, preciznost, ustrajnost, izdržljivost, kreativnost... Dakle, učenje je dio šireg konteksta ličnosti i navika koji se također može mijenjati i unapređivati, mnogo je složenije od jo-jo mehanizma, stoga bi i savjeti za učenje trebali biti širi, sveobuhvatniji i složeniji.

Učenje je jednostavno

Kada bi trebalo pružiti jedan jedini savjet za učenje, najučinkovitiju metodu, najdjelotvorniju tehniku, recept za uspjeh, onda bi on glasio ovako: učenje = mišljenje. I to je to. Ništa nam drugo nije potrebno.

Aktivacijom cijelog dijapazona misaonih vještina predmet učenja zahvaćamo cjelovito i duboko, dekonstruiramo ga i nanovo konstruiramo u vlastitom razmijevanju.

Gdje onda zapinje?

Učenici, od silnih misaonih vještina koje posjeduju, prilikom učenja uglavnom koriste samo memoriranje... Za kvalitetno i produktivno učenje najvažnije je usvojiti aktivan misaoni odnos prema sadržaju. Dakle, učenje je u jednu ruku prilično jednostavno, potrebno je samo misliti....