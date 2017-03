Udvostručen kapacitet Sea Star Festivala!

Zbog fantastičnog interesa za ulaznice Sea Star Festivala, nakon prvog povećanja kapaciteta krajem godine, prošlog tjedna kapacitet je dodatno proširen na čak 25.000 ljudi dnevno, tako da se očekuje ukupna posjeta od preko 60.000 ljudi, što je duplirano u odnosu na prvobitnu projekciju!

Furiozan finiš prošlotjedne prodaje ulaznica po poklon cijeni doslovce je opustošio prodajna mjesta dijem regije zabilježivši impresivne rezultate, čak i u usporedbi s velikim festivalima duge tradicije. S obzirom da kartu za Sea Star, kroz prodaju i Exitovu novogodišnju akciju, ima oko 16.000 posjetitelja organizatori su preorganizirali festivalski prostor Stella Marisa da u njega može stati 25 tisuća ljudi.

Novi festivalski biser Mediterana dovodi u Umag superstarove The Prodigy i Fatboy Slima, techno ikonu Paula Kalkbrennera, bass heroje Modestep live i Pendulum DJ set te širok izbor najznačajnijih i najprogresivnijih bendova regije. Uz Dubiozu Kolektiv, Urbana & Četvorku, Elemental, Brkove i Bad Copy program drže i nadolazeće zvijezde kao što su Jonathan, Artan Lili, Kiša metaka, High 5 & Kuku$, Sassja, Krankšvester I Matter. Uzbudljiva nova imena Sea Star će objaviti u sljedećih desetak dana. Prvo izdanje festivala raširit će se na ukupno četiri dana. Zagrijavanje počinje u četvrtak, 25. svibnja. Festival će punom snagom živjeti petak 26. i subotu 27. svibnja, oba dana već od podneva pa sve do ranih jutarnjih sati. U nedjelju, 28. priprema se after program za one najizdržljivije.

Nova objava bez sumnje će pojačati nezapamćen interes za jedan novi festival kakav je Sea Star izazvao u svega dva i pol mjeseca, kako u Hrvatskoj, tako i u cijeloj regiji te u zapadnoj Europi. Na ruku svim ljubiteljima festivala idu i izuzetno povoljne cijene ulaznica i smještaja.

U prodaji se trenutno nalazi ograničena količina festivalskih ulaznica po promotivnoj cijeni od 259 kn, što je velikih 40% u odnosu na zadnju cijenu, te VIP Gold po 749 kn. Oboje se mogu kupiti u prodajnim sistemima Ticketshop i Entrio. Uz njih u ponudi je i odličan smještaj u neposrednoj blizini festivala. Kamp, apartmani, vile i hoteli u kvalitetnim su razredima od 3 do 5 zvjezdica, cijene se kreću već od svega 9,99 Eur, a kupiti se mogu na www.exittrip.org.