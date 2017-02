Ukidanje roaminga nije baš potpuno?

Ukidanje roaminga dočekano je aklamacijom, no izgleda da ipak postoji još nekoliko rupica u tom zakonu kroz koje vas mobilni operateri mogu čisto pristojno oguliti na računu...

Naime, predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, nakon dugotrajnih pregovora, uspjeli su dogovoriti maksimalne veleprodajne cijene među operaterima, čime je i formalno otvoren put potpunom ukidanju roaminga za građane unutar Unije.

Tako je dogovoreno da će do 30. lipnja 2022. veleprodajna cijena poziva u roamingu iznositi 0,032 eura po minuti, a SMS poruke 0,01 euro. Kada je u pitanju podatkovni promet, njegova će veleprodajna cijena tijekom godina postupno padati od ugovorenih 7,7 eura za gigabajt, koliko će iznositi od lipnja 2017., kako bi se do 2022. dostigao iznos od 2,5 eura po gigabajtu.

Europska komisija objavila je kako će se veleprodajne cijene razmatrati svake dvije godine te će, bude li potrebe, biti predložene nove. Iako je sve dogovoreno, proces još nije gotov. Znači li to da još nije sigurno da posebne cijene roaminga neće biti ukinute do ljeta (odnosno 15. lipnja)? Točno. Naime, kompromisnu odluku sada trebaju potvrditi i odobriti Europski parlament te zemlje članice Unije kako bi on mogao formalno stupiti na snagu u planiranom roku. Tek nakon potvrde u Europskom parlamentu i Europskom vijeću građani više neće imati troškova pri posjetu drugim zemljama EU-a.

Oni bi se od polovine godine trebali koristiti svojim mobitelima po cijeni standardnih naknada koje sada plaćaju svojim operaterima bez naplate roaming usluga. Čak i uza sve ove uvjete... djeluje previše dobro da bi bilo stvarno? Ima li kakvih skrivenih zamki u ovom dogovoru? I nakon tog 15. lipnja treba biti oprezan s uporabom mobitela u zemljama EU-a jer će neke "rupe" kroz koje će nas vrebati neočekivani troškovi i dalje postojati...

1. Za početak, odredba EU-a o "ukidanju roaminga" namijenja je isključivo korisnicima koji su u inozemstvu na proputovanju. Operaterima je, naime, ostavljeno na volju da provjeravaju zloupotrebljava li se "ukidanje roaminga" na način da mjere "troši" li neki korisnik više podataka i razgovora kada je u inozemstvu te čini li to u duljem razdoblju nego kad je kod kuće. Ako se pokaže da je tome tako, smatrat će se da nije na proputovanju i matični operater će ga imati pravo isključiti iz mreže.

2. Iz istog razloga strancima koji dolaze na ljetovanje u Hrvatsku isplatit će se kupovati tzv. turističke prepaid SIM kartice hrvatskih operatera. Matični operater neće ih isključi iz mreže zbog zloporabe roaminga te kartice najčešće imaju samo vremenski limit (na tjedan dana), a ne i količinski kada je riječ o prijenosu podataka. Možda niste znali da se i vama isplati kupovati takve SIM kartice ako na odredištu nemate Wi-Fi?

3. Nadalje, operateri i dalje mogu kreirati posebne "internacionalne tarife" koje često donose pogodnosti pri iskorištavanju mobilnih usluga u inozemstvu. Kada se koristite takvim internacionalnim tarifama - ako one uključuju i neke od članica EU-a - tada ćete na teritoriju tih zemalja, pa makar bile i unutar EU-a, plaćati upravo te internacionalne cijene jer ste tako sami odabrali.