Uključiti mlade u procese odlučivanja

Na tribini ''Pun kufer'', koja je održana 20. ožujka u 18. gimnaziji u Zagrebu, stotinjak srednjoškolaca, studenata, njihovih nastavnika i roditelja raspravljalo je o tome zašto sve više mladih odlazi iz Hrvatske.

Gosti Tribine18, koju organizira retorička grupa 18. gimnazije, bili su: pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak, predsjednik SDP-a Davor Bernardić, demograf Stjepan Šterc, Boris Jokić i studentica Medicinskog fakulteta Pia Saskia Muller.

Prema službenim podacima u 2016. Godini je više od 36.000 osoba odselilo iz Hrvatske, od čega čak 46,7% čine mladi od 20 do 39 godina. Međutim, jasno je da to nisu stvarne brojke i da su one mnogo veće.

G. Šterc je izrazio ogorčenje time što Ministarstvo demografije ne raspolaže točnim podacima, što je nužno kako bi se sagledala prava ozbiljnost ovog problema. Gospodin Bošnjak je spominjao neke mjere, kao što su programi za samozapošljavanje, a g. Bernardić je predstavio SDP-ov program ''Plan za mlade''. ''Ništa od toga nije dovoljno'', rezolutno je ustvrdio Stjepan Šterc.

Smatra da ne postoji prava volja i odlučnost među političarima da se na pravi način i sustavno prihvate rješavanja ovog ključnog problema naše države.

Boris Jokić smatra da sve hrvatske vlade kontinuirano zanemaruju ulaganje u ljudski potencijal. ''Mladi bi trebali imati pravo i odgovornost razviti svoj potencijal - to bi bilo društvo u kojem bi trebali živjeti.'' Smatra da političkim strukturama nije u interesu održavanje ovakvih tribina, gdje mladi mogu reći što misle i potaknuo je mlade da politiku poštuju, ali i neprestano provociraju i traže odgovore.

S njim se složio g. Šterc, koji tvrdi da mladi trebaju izražavati svoj bunt. Na pitanje kakvi bi naše društvo trebalo biti da mladi požele ostati u Hrvatskoj, Pia Saskia Muller zaključuje da mlade treba više pitati o problemima koji se njih tiču i uključiti ih u procese odlučivanja.

Srednjoškolci iz 18. gimnazije, koji ulažu puno truda u organizaciju tribina, čine to upravo zato da bi i mladi imali priliku reći što misle o aktualnim društvenim pitanjima i da ih tako potiču da ne budu glas koji šuti - što je i slogan tribine.