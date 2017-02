Ukupno 50 natječaja za bespovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja

STROGO DEFINIRAN ROK ZA OCJENJIVANJE PROJEKATA

Značajne promjene očekuju se u rokovima za ocjenjivanje zahtjeva/projektnih prijava. Naime, s obzirom na dosadašnja loša iskustva i rokove koji su iscrpili poljoprivrednike, Ministarstvo je na temelju analize unutarnjeg ustrojstva i vlastitih kapaciteta odredila rok od 120 dana između predaje projekta i odluke o dodjeli sredstava. Kako bi se taj rok mogao ispoštovati, tijekom godine priprema se uvođenje dvofaznih prijava koje bi trebale smanjiti pritisak i racionalizirati proces ocjenjivanja projekata.

Nadalje, na jesen se očekuju izmjene Zakona o poljoprivredi što bi stručnim službama Ministarstva i Agencije također trebalo olakšati pripremu natječaja i omogućiti pridržavanje planiranih rokova objave natječaja.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA TEK U KASNIJOJ FAZI

S ciljem pojednostavljenja i olakšavanja pripreme dijela dokumentacije koji se odnosi na kontrolu prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova, neke ispravekojima se dokazuju pojedini uvjeti trebat će dostaviti u trenutku u kojem je to neophodno. Tako će se npr. građevinska dozvola predavati u nekoj od kasnijih faza ocjene projekta kad će to biti potrebno. To je u nekom dijelu i kontra onoga što je dosad bilo pravilo, a što je jamčilo da prijavitelji imaju sve spremno za početak investicije nakon što im se projekt odobri.

Poboljšanja se očekuju i kod postupaka prigovora, a važan dio natječajnih procedura bit će određen jedinstvenim pravilima.

NATJEČAJI SA NAJVEĆIM INTERESOM BIT ĆE DVAPUT OBJAVLJENI

Dakle, prvi natječaj koji se očekuje je onaj iz operacije 7.4.1. koji je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javnim ustanovama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udrugama, organizacijama civilnog društva i odabranim LAG-ovima.

Natječaji iz operacije 4.1.1. i 4.2.1. koji privlače najviše pažnje poljoprivrednika i koja su usmjerena proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda bit će objavljeni dvaput uz značajne promjene u Pravilnicima i smanjenje ukupno raspoloživih sredstava.

TRENUTNO SU OTVORENI NATJEČAJI:

6.1.1. - do 24.02.2017. - više

6.3.1. - do 27.03.2017. - više

9.1.1. - do 24.03.2017. - više

Izgleda da vrijeme ispred nas nosi nove mogućnosti. Sve lijepo zvuči i miriše na bolje, No hoće li zaista biti tako, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, ako razmišljamo pozitivno, Ministarstvo i Agencija su napravili svoje (ili bar obećali). Na korisnicima (poljoprivrednicima, ali i onima koji to nisu) je da iskoriste potpore u što većem dijelu i tako si pomognu u razvoju vlastitog održivog razvoja. Stoga, važno je na vrijeme strateški promisliti i donijeti odluku o prijavi. I još nešto. Ako postoji ona "Ne ostavljaj za sutra ništa što možeš učiniti danas", onda to u kontekstu EU fondova znači "Ne propuštajte natječaje koji se otvaraju i zgrabite priliku čim se stvori".

Za ostale informacije, pomoć i izradu projekata obratite se tvrtki Ravecon, a sve natječaje pogledajte OVDJE.